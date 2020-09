Nákaza na krajském úřadě! Hejtmanka i všichni radní musí do karantény

Na Krajském úřadě Jihočeského kraje se objevil koronavirus. Nakaženými jsou náměstek pro ekonomiku Jaromír Novák a jeden z úředníků. Do preventivní karantény museli jít všichni členové rady včetně hejtmanky. Ještě dnes půjdou na testy.

Náměstek Jaromír Novák (ČSSD) se měl nakazit od jednoho z úředníků. Poté, co mu vyšel pozitivní test na nemoc Covid-19, poslala hygiena do preventivní karantény všechny členy krajské rady.

"Já jsem byl na testech v úterý ráno v sedm hodin. Paní hejtmanka, podle informací, které sdělila, tak na ně jde po skončení bezpečností rady," sdělil televizi Nova náměstek hejtmanky Josef Knot (PRO JČ).

Ve čtvrtek se mají sejít zastupitelé kraje. Bezpečnostní rada proto dnes jednala přes videokonferenci o tom, za jakých podmínek se bude moct zastupitelstvo konat. "Může dojít k tomu, že jednání zastupitelstva bude odloženo nebo přeloženo na jiné datum, do konání voleb ale samozřejmě. A druhá varianta je, že by to mohlo proběhnout bez členů rady," uvedl Knot.

Na krajském úřadě od pondělí platí přísnější hygienická opatření. Pracovníci úřadu by se spolu neměli stýkat. Několikrát denně se musejí dezinfikovat společné prostory. V budově musejí všichni zaměstnanci nosit roušky.

Pozitivně testovaný náměstek se navíc o víkendu zúčastnil zahájení kampaně jihočeských sociálních demokratů do podzimních krajských voleb. Akce se zúčastnila i ředitelka krajské hygieny. Podle ní se konala venku, a není proto nutné, aby někdo ze stranických kolegů musel jít do karantény.