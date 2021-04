S covidem zemřelo v Česku další dítě, holčičce nebylo ani 15 let

Pandemická situace se začíná posouvat k lepšímu. Přesto však stále nemáme úplně vyhráno. Koronaviru podlehla další dívenka, té nebylo ani patnáct let. Od začátku pandemie v Česku přišlo o život přes 28 tisíc lidí.

Statistiky zveřejněné Ministerstvem zdravotnictví ČR uvedly, že v souvislosti s koronavirem zemřela další dívenka. Holčičce nebylo ani 14 let. "Můžeme potvrdit, že dne 16. 4. 2021 jedno dítě ve věku 0-14 let ženského pohlaví pozitivní na COVID-19 skutečně zemřelo a doplňujeme, že bylo z Královéhradeckého kraje. Více však vzhledem k ochraně osobních údajů a dle další platné legislativy sdělit nemůžeme," uvedl mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky Petr Kučera.



V Česku na nákazu koronavirem už zemřely celkem tři děti. První obětí byla holčička z Plzeňska, které bylo osm let. Na začátku března pak zemřel jedenáctiletý chlapec, který pocházel z Chomutovska.



Mezi obětmi pandemie je i několik mladistvých. Statistiky Ministerstva zdravotnictví uvádí, že koronaviru podlehli čtyři lidé ve věku do 24 let. Dva z nich byli nezletilí kluci, kterým bylo šestnáct a sedmnáct let. Od začátku pandemie v Česku zemřelo s covidem 28 616 lidí.

S covidem-19 pak zemřeli nejčastěji senioři ve věku 75 – 84 let. O život přišlo 10 796 z nich. Počet úmrtí u lidí starších 85 let si pak vyžádal 7 335 lidí.

