Nakažená olympionička "na kyslíku" nebyla. Vojtěch to jen zaslechl v rádiu

Beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková není v nemocnici na podpoře kyslíkem, jak ve čtvrtečních Televizních novinách uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Popřela to agentura, která olympioničku zastupuje. Vojtěch se brání, že to zaslechl v rádiu.

Ministr Adam Vojtěch vylekal fanoušky české olympijské výpravy, když ve čtvrtečních Televizních novinách promluvil o zdravotním stavu sportovkyně, která byla v Japonsku pozitivně testována na covid-19.

"Pokud vím, tak jedna z těch sportovkyň dokonce má těžší průběh. Nevím, jestli je to pravda, ale myslím, že byla odvezena do nemocnice na podporu kyslíkem," řekl Vojtěch v Televizních novinách. Jedinou nakaženou ženou je zatím beachvolejbalistka Sluková, takže bylo jasné, že ministr myslel právě ji.

Kromě Slukové byli pozitivně testováni ještě tři další sportovci. Pozitivní je silniční cyklista Michal Schlegel, beachvolejbalista Ondřej Perušič a stolní tenista Pavel Širuček. Všichni cestovali v jednom letadle s pozitivně testovaným lékařem Vlastimilem Voráčkem a trenérem beachvolejbalistek Simonem Nauschem.

Proti Vojtěchově sdělení se ohradila agentura Sport Invest Marketing, která zastupuje nakaženou beachvolejbalistku. "Markéta Nausch Sluková není v nemocnici s těžkým průběhem covidu. Ve čtvrtek absolvovala pouze běžnou kontrolu dle standardů japonských organizátorů," uvedla agentura.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví vzápětí přispěchala s vysvětlením. "Pan ministr vycházel z informací Českého rozhlasu, kde ta informace zazněla," uvedla mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

A ve vysílání Radiožurnálu informace o zdravotním stavu Nausch Slukové skutečně zazněla. "Podle posledních informací Radiožurnálu je také Sluková, kvůli dýchacím problémům na klinice, kam ji lékaři převezli kvůli saturaci kyslíku," uvedl konkrétně redaktor Adam Weidenthaler.

Mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna nicméně popřel, že by ve vysílání zazněla informace, kterou uvedl ministr Vojtěch. "Ve vysílání Radiožurnálu ani Radiožurnálu sport nezaznělo, že by měla Markéta Sluková těžší průběh nebo že by byla dokonce hospitalizována. Redaktor v živém vstupu pouze nepřesně interpretoval informaci, že v současné chvíli je tato sportovkyně na vyšetření na klinice v Tokiu, kde jí měří saturaci kyslíku. Za tu nepřesnost se omlouváme," uvedl mluvčí pro TN.cz.

Slova ministra zdravotnictví si můžete poslechnout sami: