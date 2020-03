Nakažená studentka jela RegioJetem. "Autobus jsme vyčistili," tvrdí firma

Nakažená studentka z Ameriky, která do Česka přijela z Milána, cestovala autobusem společnosti RegioJet z Prahy do Brna. Firma tuto informaci potvrdila s tím, že předala hygienické stanici informace o ostatních cestujících, kteří s nemocnou ženou přišli do kontaktu. Autobus posléze nechala kompletně vydezinfikovat.