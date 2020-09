Nakažení lidé budou volit o pár dní dříve. Tohle je čeká při hlasování!

Volby budou už za dva týdny. Na některých místech mohou lidé svůj hlas odevzdat už ve středu 30. září od 7 do 15 hodin. Týká se to ale pouze těch, kteří jsou pozitivní na Covid-19 a kteří budou v karanténě. Volit budou moci přímo z okénka svého auta.

Armádní stan, tři vojáci v ochranných oblecích, štítech, respirátorech, rukavicích a jedna zapisovatelka - takové bude složení na všech 78 volebních místech, kam budou lidé moci zajet autem a hlasovat. "Drive-in bude fungovat ve středu 30. září od 7 do 15 hodin," upřesňuje Klára Dlubalová z ministerstva vnitra.

Příjezd ke každému volebnímu místu bude regulovat hlídka dopravních policistů. Na místě volič předá občanský průkaz. Je také důležité, aby s sebou měl potvrzení od lékaře o tom, že je pozitivní na Covid-19. Nikdo jiný by drive-in neměl navštívit. Využít ho samozřejmě mohou i lidé v karanténě, ale už nikdo jiný.

"Zapisovatel povede seznam těch, kteří odhlasovali. Rozešle data jednotlivým obcím a ty udělají u těch, kteří odevzdali hlas, poznámku," vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Petr Vokáč.

Na chvilku si voliči budou muset sundat i roušku, aby volební komisař mohl ověřit, že souhlasí občanský průkaz. Aniž by vystoupili z auta, dostanou do ruky hlasovací lístky. Auto v tu chvíli nahrazuje plentu. "Pokud volič hlasuje do Senátu, vkládá hlas do obálky. Pokud jsou to krajské volby, může udělit až čtyři preferenční hlasy," vysvětluje Dlubalová.

V autě může být víc voličů. V takovém případě se maličko smaže právo na tajné hlasování, protože vybrat volební lístky musí volič uvnitř auta. Volební komisař pak postupně auto obejde a volič mu z okénka může do urny lístek vhodit.

Seznam míst, kde bude hlasování z auta možné, bude na internetu. Hlasovat můžete jen v okrese, kde máte trvalé bydliště. Pokud by počet nemocných dál strmě narůstal, je pravděpodobné, že u některých tzv. drive-inů by bylo několik volebních komisí, aby se zvládlo odbavit víc lidí.