Nakazilo se přes 12 milionů lidí! Školy v USA se nemusí otevřít ani po létě

Takové počty od propuknutí pandemie Spojené státy ještě nezaznamenaly. Za jediný den tam v několika ohniscích přibylo více než 60 tisíc nakažených. Nejvíc aktuálně rostou čísla v Kalifornii a Texasu.

"Koronavirus se dál šíří naším městem. A my musíme společně dělat všechno, co dokážeme, pro to, abychom zpomalili šíření tohoto viru. Musíme pokračovat v nošení roušek a dodržování rozestupů. Jen tak se můžeme posunout vpřed," prohlásil starosta Houstonu Sylvester Turner.

Řada amerických států teď zvažuje, jestli po prázdninách vůbec znovu otevře základní a mateřské školy. Prezident Donald Trump ovšem hrozí těm, které neotevřou.

"V Německu, Dánsku, Norsku, Švédsku a mnoha dalších zemích jsou školy otevřené bez problémů. Demokraté si myslí, že by pro ně bylo politicky špatné, kdyby se americké školy otevřely před listopadovými volbami, ale je to důležité pro děti a rodiny. Může být přerušeno financování, pokud se školy neotevřou," varoval Trump.

I přes rostoucí počty nakažených v Srbsku pokračovaly noční protesty proti zamýšlenému zákazu vycházení v hlavním městě Bělehradě. Srbský prezident nakonec ustoupil a zákaz nevyhlásil. Dále se ale nesmí lidé shromažďovat ve více než pěti lidech.

K některým protiepidemickým opatřením se vrací v Rakousku, Španělsku a Izraeli. Ve spolkové zemi Horní Rakousy je povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách. V Katalánsku lidé musí nově nasadit roušky na veřejných prostranstvích a nejen tam, kde není možné dodržet bezpečnou vzdálenost.

V Izraeli zase zvažují uvalení karantény na některá města. Mezi nimi by měl být i Jeruzalém. V zemi totiž rychle přibývají pacienti s vážným průběhem nemoci.