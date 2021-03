Náklaďák vjel na přejezd na červenou, narazil do něj vlak. Tři lidé se zranili

V pátek dopoledne na Českolipsku narazil vlak do nákladního auta, jehož řidič podle policie nerespektoval světelnou signalizaci a vjel na přejezd. Při nehodě se zranili tři lidé. Nejhůře dopadl spolujezdec, který utrpěl středně těžká zranění.

Nehoda se stala okolo půl jedenácté dopoledne, kdy od České Lípy směrem na Sosnovou mířil osobní vlak. V tu samou dobu na železniční přejezd nedaleko autodromu v Sosnové vjel řidič nákladního auta, přestože svítila světelná signalizace.

"Vzápětí se přímo na přejezdu pravým předním rohem kabiny střetl s levým předním rohem a levým bokem vagonu," popsala srážku policejní mluvčí Ivana Baláková. Při nehodě utrpěl 63letý spolujezdec středně těžká zranění, do liberecké nemocnice ho musel přepravit záchranářský vrtulník.

Řidič nákladního auta skončil o něco lépe, přesto i on byl přepraven sanitkou do nemocnice v Liberci. V českolipské nemocnici pak skončila 35letá žena, která cestovala vlakem. "Podle předběžného vyjádření zdravotníků by její zrdravotní stav neměl být vážný," informovala Baláková. Ve vlaku bylo v době nehody 20 lidí, nikdo další se nezranil.

Několik hodin byl provoz na železniční trati přerušený. Dopravní policisté odhadují hmotnou škodu na 550 tisíc korun.