Vyšší pokuty za objíždění mýta na silnicích 1. tříd! Experti se shodli

Zvýšení pokut za porušení zákazu vjezdu těžké nákladní dopravy - takovým způsobem by chtělo ministerstvo dopravy zabránit řidičům, aby se vyhýbali plánovanému mýtnému na silnicích prvních tříd. Plánuje vytvořit pracovní skupinu, která opatření navrhne.

Ministerstvo dopravy, Asociace krajů a Svaz měst a obcí jednaly v úterý o návrhu ministra Vladimíra Kremlíka na zavedení mýta i na silnicích I. tříd. Dohodly se, že vytvoří společnou pracovní skupinu, která vyhodnotí provoz těžkých nákladních vozidel na síti silnic I., II. a III. třídy a navrhne opatření ochraňující obyvatele i jako krajské silnice.

"Chceme připravit a projednat návrh na možné zvýšení pokuty za porušení zákazu vjezdu těžké nákladní dopravy, která má odrazovat řidiče a dopravce, aby se vyhýbali mýtnému a sjížděli na krajské silnice," uvedl Kremlík. Do pracovní skupiny proto přizvou také zástupce Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Kromě toho projednají odborníci také umisťování zákazových značek, které by omezovaly vjezd nákladních vozidel na určité silnice. "Musíme udělat všechno proto, abychom ochránili obyvatele měst a obcí a nenechali kamiony ničit silnice nižších tříd," řekla předsedkyně Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla se musí pracovní skupina zaměřit především na to, jak zamezit kamionům, aby se přesunuly na nezpoplatněné silnice. "Je nutné najít v pracovní skupině takové nástroje, které by možné negativní vlivy co nejvíce eliminovaly," prohlásil Lukl.

Mýtný systém v Česku se má podle návrhu ministerstva dopravy v příštím roce rozšířit o 870 kilometrů silnic první třídy. Kraje z nich vybraly 600 kilometrů, na nichž si přály nulovou sazbu. Umožňovalo jim to memorandum, které loni uzavřely s tehdejším ministrem Ťokem. Ten v memorandu slíbil, že stát bude výběr krajů respektovat. Kremlík ale v neděli oznámil, že to nebude možné.