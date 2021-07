Nákladní vlaky pořád nemůžou do Německa. Zprovoznění potrvá týdny

Na české železnici stále stojí desítky naložených vagónů, které se nemohou dostat do Německa. Jediná trasa, na které je závislých 95 procent nákladních vlaků, je totiž kvůli sobotním bouřkám mimo provoz. Dopravci prý už několik let upozorňují na to, že když je tato trasa neprůjezdná, přicházejí o stovky milionů korun. Modernizace trati by ale mohla být hotova nejdřív v roce 2030.

Ještě minimálně týden budou muset nákladní železniční dopravci čekat na to, než se alespoň částečně obnoví provoz mezi Děčínem a německým Bad Schandau.

"Do příští středy plánujeme zprovoznit trať v jedné koleji pro nákladní dopravu. Plné obnovení provozu je od nynějška plánováno do tří týdnů," řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Stávající kolaps na prakticky jediné trase do Německa, která bývá přetížená, ale ukázal, že chybí jakákoliv jiná alternativa.

"Problém není nový. Při povodních, které byly dvakrát za posledních 15 až 20 let, jsme byli ve stejné situaci. Nákladní doprava se zastavila a hledali jsme alternativní trasy, které neměly kapacitu. I ministerstvo dopravy o tom problému ví," uvedl prezident Sdružení železničních nákladních dopravců (ŽESNAD) Martin Hořínek.

"Železniční trať na Děčín je v současné době hlavním přepravním nákladním koridorem mezi severem a jihem. Je to hlavní tepna, která má samozřejmě nějakou kapacitu a zatím stačí. Ale potřebujeme nějaký rozvoj a potřebujeme nějakou rezervu, když se stane nějaká mimořádná událost," uvedlo ministerstvo dopravy.

Železniční trať v Dolním Žlebu by mohla být opravená v následujících dnech. Podívejte se na reportáž TV Nova:

Česko je totiž tranzitní zemí. Vlaky přes něj často míří právě k moři do hamburského přístavu.

Na české železniční síti teď stojí desítky nákladních vlaků, které se nemají jak dostat do Německa. Trasy přes Cheb, Vojtanov nebo Českou Kubici jsou nedostatečně kapacitní. "Především proto, že je tam jedna kolej a ty koleje nejsou elektrifikované. Jsou tam také nižší traťové třídy, což znamená, že nemůžeme jet s těžkými vlaky vedenými nezávislou trakcí," vysvětlil předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth.

"V současné době řešíme tři věci. Nejdále jsme na trati z Domažlic na státní hranice, kde se vylepšuje trať tak, aby se mohla stát alternativou pro děčínský uzel. Tam začneme kopat v roce 2023 nebo 2024," uvedlo ministerstvo dopravy.

Trať mezi Ústím nad Labem a Drážďany se prý připravuje a začít stavět by se mohlo v roce 2028. Trať směrem do Německa by mohla být posílena nejdřív do deseti let.