Náklady na děti rostou. Jedno stojí rodiče v průměru necelé dva miliony

Podle odborníků stojí rodiče jejich dítě do 18 let věku 1,7 milionu korun. Ale číslo prý ještě poroste. Jen za poslední dva roky se náklady na jedno dítě zvýšily o zhruba 100 tisíc korun.

Na množstevní slevu zapomeňte, u nákladů na výchovu a živobytí dítěte platí přímá úměra. Jedna ratolest vás podle ekonomů v průměru vyjde na 1,7 milionu, dvě vás stojí jako několikapokojový byt v okresním městě a čtyři děti už jsou sedmimilionové.

"Vyšší náklady, zdražuje všechno. Nyní už se opravdu v průměru dostáváme na částku 1,7 milionu korun. Ještě v devadesátých letech byly náklady pod milion," řekl ekonom Štěpán Křeček.

Jedno dítě nás ročně vyjde v průměru skoro na 100 tisíc korun. Většinu rodičů taková suma překvapí. První desítky tisíc přitom vynakládáme už před narozením potomka. Kočárek, výbavička, postýlka.

Říká se, že čím větší dítě, tím větší starosti. Jestli to tak je, těžko říct, ale co se týká financí, tak to platí určitě. V předškolním a školním věku přibývají zájmové kroužky, rodiče malých hokejistů nebo tenistů raději náklady na tréninky a výbavu ani nepočítají.

I když děti školou povinné si ani zdaleka nedokážou představit, co jejich výchova stojí, informace od spolužáků o tom, že by měly dostávat kapesné, se šíří jako lavina.

"Nechat je s tím hospodařit. Rozhodně by měli mít rodiče přehled, za co to utratí, ale nemluvit do toho, za co utratí každou jednu korunu," radí psycholog Jan Lašek.

A další položky vysávající rodinný rozpočet se úměrně zvyšují i s tím, jak rodiče investují do vzdělání svých ratolestí. "Posílají děti do nadstandardních vzdělávacích programů. Lidé z menších měst posílají děti do krajských měst do lepší školy, tím rostou náklady na dopravu atd.," vysvětluje Křeček.

Milion a 700 tisíc je částkou průměrnou. Pochopitelně ji navyšují třeba rodiče takzvané zlaté mládeže. Ti do svých potomků investují mnohonásobně víc. Je otázkou, jesti to jsou pak peníze vynaložené smysluplně.