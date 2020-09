Šéfové a podřízení se neshodnou. Zaměstnanci nejsou spokojení! ANKETA

Představa zaměstnanců a zaměstnavatelů o pohodě na pracovišti se diametrálně liší. Zatímco šéfové firem si myslí, že jsou jejich podřízení v práci spokojení, zaměstnanci se často cítí nedocenění. Vyplývá to z výzkumu dotazníkové společnosti Survio.

Odborníci společnosti Survio oslovili 1500 pracovníků a 100 zástupců českých firem. Tématem průzkumu byla vzájemná komunikace a spokojenost zaměstnanců v práci.

Zatímco nadřízení byli přesvědčení, že se o své zaměstnance zajímají dostatečně, pracovníci byli dle jejich vyjádření v práci mnohem méně spokojení, než si šéfové mysleli.

Z výzkumu vyplynulo, že si 97 % oslovených zaměstnavatelů myslí, že jejich zaměstnanci svou práci vnímají jako přínosnou a smysluplnou. Z podřízených s nimi ale souhlasí jen 77 %. Šéfové se se svými zaměstnanci neshodli ani v tom, nakolik jsou pracovníci v zaměstnání spokojení.

Anketa Jste ve své práci spokojení? Ano 25 7 hlasů Ne 75 21 hlasů Hlasovalo 28 lidí.

Ze zaměstnavatelů ve spokojenost podřízených věřilo 95 %. Z oslovených zaměstnanců jich ale bylo se svou prací spokojených jen 67 %. Téměř čtvrtina z nich je navíc přesvědčena, že se šéf o spokojenost svých podřízených vůbec nezajímá.

Ze zaměstnavatelů nezájem přiznala jen čtyři procenta. Dalších 62 % oslovených zástupců firem tvrdí, že se o své podřízené zajímá pravidelně. S tímto vyjádřením souhlasí pouhá třetina zaměstnanců.

Obě oslovené skupiny se shodly alespoň v tom, kdo se o spokojenost na pracovišti stará. "Nejčastěji je to přímý nadřízený, kterého následuje HR oddělení a samotný ředitel společnosti. Tato skutečnost se odvíjí především od velikosti firmy," informuje Survio.

"Nemít informace o spokojenosti svých zaměstnanců je jen krůčkem k tomu, aby začalo docházet k fluktuaci, která může firmu velmi destabilizovat," tvrdí marketingový ředitel a výzkumný specialista společnosti Survio Martin Souček.

Zaměstnanci i zaměstnavatelé se shodli na tom, že ke spokojenosti nejvíce přispívá flexibilní pracovní doba. Hned na druhém místě pracovníci firem uvedli výplatu. Jejich šéfové tipovali, že pro ně budou důležitější vztahy s kolegy.

Často nabízené benefity, například dovolená navíc nebo služební mobil, zaměstnance nijak neuchvátily. Dle závěrů výzkumu jde o častý omyl manažerů, kteří se snaží na pracovní pozici nalákat bonusy, o které ale reálně není zájem. Důležitější je prý adekvátní finanční ohodnocení a zpětná vazba.

Snahu řešit stížnosti a přání zaměstnanců má prý 75 % zaměstnavatelů. Tomu, že jejich šéfové v tomto směru skutečně něco dělají, věří ale jen necelá polovina oslovených zaměstnanců.

"Je jasné, že pravda je někde uprostřed. Tento rozpor navíc krásně ukazuje to, co si myslí zaměstnavatel a co zaměstnanec a označuje problematické místo, kterým je chybějící efektivní feedback. Bohužel se ve výsledcích výzkumu jasně ukázalo, že k největší fluktuaci týmů dochází právě ve firmách, které názory svých zaměstnanců vůbec neřeší," shrnul Souček.