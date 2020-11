"Nákup bez košíku je skoro zločin, ale dezinfikovat je musíme my!" zuří lidé

Běžný nákup se pro řadu lidí změnil v boj s ochrankou v obchodech. Potvrzují to stovky komentujících v diskuzích na sociálních sítích. Jako hlavní problém se kupodivu neukázala samotná povinnost mít při nákupu košík, ale to, že řada obchodů košíky údajně vůbec nedezinfikuje. Lidé si tak podle svých slov musí povinnou nákupní výbavu převzít i s bakteriemi po posledním uživateli.

"Nakupovala jsem v prodejně v Českých Budějovicích. U vchodu stál pracovník prodejny a odebíral od vycházejících zákazníků nákupní košíky a ihned je předával nově vcházejícím. Po mém dotazu, zda by neměl alespoň držadla vydezinfikovat, mi odpověděl "Jste nějaká chytrá, tak si to vydezinfikujte sama!". Tak takhle nějak vypadají hygienická opatření v našich obchodech," popsala svou zkušenost paní Helena.

Podobné situace podle diskuze na sociálních sítích zažívají stovky lidí z nejrůznějších měst Česka. Samotnou nutnost mít nákupní košík většina z nich přechází mávnutím ruky, vadí ale chybějící dezinfekce nebo přístup pracovníků obchodu. Někteří nakupující se rozhodli situaci vyřešit tím, že nákup dávají rovnou do vlastních tašek a ty pak u pokladny zase vyprázdní.

Anketa Má podle vás povinné používání nákupních košíků smysl? Ano, je to dobrý způsob, jak uhlídat počet nakupujících. 10 14 hlasů Ne, je to absolutní nesmysl. 89 126 hlasů Nevím, co si o tom myslet. 1 1 hlas Hlasovalo 141 lidí.

Nepříjemnou zkušenost si z obchodu odnesla také čtenářka TN.cz, která zamířila do Alberta pro jedinou položku. Košík prý odmítla kvůli tomu, že je v obchodě nedezinfikují. Dle jejích slov následovala hádka. Že by byly košíky špinavé, ředitel komunikace obchodů Albert odmítá. Řetězec prý do sanitace a dezinfekce investuje měsíčně desítky milionů korun.

"Dezinfekci košíků a košů jsem viděla pouze jednou. A to v první vlně Teď ani náhodou. Na to zřejmě nejsou lidi, aby celý den stáli u košíků a dezinfikovali je," vyjádřila se v diskuzi uživatelka Růžena.

"Ale to je pravda. Setkávám se s tím, že košíky jsou komplet špinavý, žádná dezinfekce ani u dveří a prostě nikde. Ale když nemám roušku, tak je kravál, jako bych někoho zabil. Celé to opatření je kravina," připojil se rozzlobený Lukáš. Obdobnou zkušenost má zákaznice z hypermarketu ve Frýdku-Místku.

"Nikdy jsem neviděla, že by někdo dezinfikovat košíky. V obchodě je hlava na hlavě, zdá se mi, že je tam úplně stejně jako před nařízením, lepí se vám na záda. Nařízení je úplně k ničemu, je to stupidita, spoléhat na to, že lidi budou něco dodržovat. Nechápu, jak může být vláda tak naivní a věřit tomu," popsala pro TN.cz.

S jinou nepříjemnou zkušeností se redakci svěřila paní Renata: "Šla jsem nakoupit s desetiletým synem. Nechtěli nás pustit dovnitř, dokud si i syn nevezme svůj vozík. Některé vozíky jsou opravdu veliké a těžce manipulovatelné. Nezvládnu ovládat svůj vozík a vozík dítěte, aby s ním nikomu nepřekážel, a hlavně nenajel na regál a něco nerozbil. Řekla jsem pánovi, který počet vozíků a lidí hlídá, že s tím nesouhlasím, že to syn nezvládne, ovládat tak velký vozík po prodejně. Trval na svém hodně dlouho. Já chápu, že je to jeho povinnost. Ale ten, kdo toto přikázal, opět nedomyslel, že jsou děti třeba droboučké, nezvládnou to. Nebo děti jako je Honzík, které mají různé zdravotní omezení, ač to na nich není vidět."