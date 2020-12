Nákup na poslední chvíli? Některé obchody 24. prosince neotevřou!

Své prodejny zavře už na Štědrý den například společnost Lidl. "Činíme tak s ohledem na své zaměstnance, kterým chceme i tímto krokem poděkovat za jejich mimořádné pracovní nasazení v tomto náročném roce," potvrdil mluvčí společnosti Tomáš Myler. Ve středu mají zákazníci tedy poslední možnost, kdy mohou před Vánoci v těchto prodejnách nakoupit. Otevírací doba je až výjimku prodloužena do 22. hodiny.

24. prosince se neotevřou ani prodejny Penny. Ve středu zůstanou otevřené o dvě hodiny déle oproti běžné otevírací době. "Vnímáme, že to nejcennější, co můžeme našim lidem dát, je čas s jejich nejbližšími. Proto všechny naše obchody zůstanou na Štědrý den zavřené,“ prohlásil jednatel společnosti Mathias Mentrop.

Anketa Chystáte se na nákup potravin na Štědrý den? Ano 20 1 hlas Ne 80 4 hlasy Hlasovalo 5 lidí.

Ostatní velké obchodní řetězce se naopak rozhodly na Štědrý den otevřít. Doplnit zásoby můžete například v obchodech řetězce Tesco, které svým zákazníkům budou k dispozici do 11. hodiny dopolední. Své pobočky se rozhodla otevřít také společnost Globus a to do 11:30.

Do 11:45 bude možné navštívit i prodejny Kaufland. Nápor zákazníků se snaží rozptýlit také delší otevírací dobou před Vánoci. "Abychom našim zákazníkům zajistili maximální nákupní komfort, bude 23. 12. ve všech prodejnách Kaufland prodloužena otevírací doba do 23 hodin,“ řekla vedoucí firemní komunikace společnosti Kaufland Renata Maierl. Otevřené zůstanou také obchody Albert, Billa a v některých regionech i prodejny COOP.

V následujících dvou svátečních dnech si nenakoupíme v žádné velké prodejně. Pokud ale Česká republika přejde do 5. stupně systému PES, obchody pravděpodobně neotevřou ani v neděli. V krajním případě tak některé řetězce otevřou své dveře zákazníkům až po čtyřech dnech, v pondělí 28. prosince.

Na poslední den roku plánují otevřít alespoň na část dne všechny velké obchody. Na oslavu nového roku budeme moci nakoupit do 17., někde až do 18. hodiny. Následující den bude ve velkých prodejnách ze zákona zavřeno. Od druhého ledna budou obchody opět otevřené podle běžné otevírací doby v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními podle systému PES.

Jaká byla situace o posledním adventním víkendu v nákupních centrech se podívejte v reportáži TV Nova.