Nákup parfému je past! Jak si ho v lockdownu očichat a pak ho vrátit?

Kupování zajíce v pytli. Přesně tak by se dalo popsat pořizování nového parfému v době lockdownu. Pokud celý život nesázíte jen na jednu osvědčenou vůni, musíte doufat, že se vám zalíbí ta, kterou si vyberete na internetu třeba podle složení nebo recenze.

Prodejci nemají problém s reklamací nebo odstoupením od smlouvy u sportovního vybavení, oblečení nebo elektroniky. Jenže u parfému máte smůlu. Jakmile ho jednou vybalíte z krabičky, už si ho musíte nechat. Tolerantnější e-shopy jsou spíš výjimkou.



"Produkt by měl být jenom jednou vyzkoušený, aby se zákazník seznámil s jeho charakterem, vlastnostmi a funkčností. Pak ho zpět vezmeme," vysvětlila Andrea Kabická, tisková mluvčí společnosti Notino.

Vůně se dají osobně koupit pouze v drogeriích, kde je omezená nabídka produktů a ty si stejně s respirátorem na obličeji pořádně neočicháte. Pokud potřebujete sehnat parfém jako dárek, můžete si třeba zkusit ve vybraných e-shopech nakoupit hromadu vzorečků, a podle nich se pak rozhodnout.



"U vybraných nových vůní nabízíme tzv. e-sampling, kdy si zákazník může zdarma objednat vzorek vybrané vůně, a to ještě před samotnou koupí," prozradil Denis Wanča z Parfumerie Douglas.

A dodal: "V nejbližší době plánujeme zavést také službu TRY & BUY, která spočívá v doručení vzorečku společně se zakoupenou vůní. Zákazník tak bude schopen parfém vyzkoušet, aniž by jej musel rozbalit."

I přesto, že se teď parfémy nedají očichat, jejich odbyt v e-shopech neklesl. Je to ale dáno tím, že zákazníci letos nemají jinou možnost, než nakupovat na internetu. Pohodlnější řešení vratek by ale mohla být cesta, jak do online prostředí přilákat i opatrnější jedince.

"U některých prodejců mi chybí informace o tom, na kterých pobočkách je parfém dostupný, abych si ho mohl vyzkoušet osobně, pokud to půjde. Pomohly by i předpřipravené štítky na vrácení a vracení napříč kanály,“ shrnul Matěj Kapošváry z agentury Shopsys, která spravuje přes tisíc e-shopů.