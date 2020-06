Nákup v Německu se Čechům vyplatí. Ušetří za potraviny i elektroniku

Snížení DPH a tím pádem také ceny zboží, bude v Německu platit od 1. července. Tamní vláda snížila standardní sazbu z 19 na 16 % a redukovanou ze sedmi na pět. Opatření bude platit do konce letošního roku.

K tomu, aby si Češi vyrazili na nákupy k západním sousedům, nebude od pondělí potřeba žádných zvláštních povolení, testování, ani pobytu v karanténě po překročení hranic. To je dobrá zpráva také pro pendlery.

Čeští nakupující podle ekonomů jezdí zejména do příhraničních obchodů a hypermarketů, kde pořizují hlavně potraviny a drogerii. Důvodem je nejen často nižší cena, ale také vyšší kvalita. To platí především v případě potravin.

"Německá vláda chce přimět Němce k utrácení a opět roztočit kola ekonomiky, která se zadrhla kvůli koronaviru. Snížení DPH vyjde německou státní kasu na zhruba dvacet miliard eur. Těžit z něj pochopitelně budou i čeští zákazníci," tvrdí ekonom Lukáš Kovanda.

"Zlevnění zboží v německých obchodech bude alespoň zčásti kompenzovat efekt oslabení koruny vůči euru, k němuž během koronakrize došlo. Lépe na tom budou právě třeba čeští pendleři, kteří vydělávají eura, a mohou tak za ně pak i rovnou v Německu nakupovat, bez ohledu na kurz. Eurový účet mají pochopitelně i mnozí další Češi, další si pak dávají eurovou hotovost stranou, právě třeba pro případ nákupů v Německu," dodal ekonom.

Zlevnění se dotkne kromě potravin a drogistického zboží také oblečení, elektroniky a nábytku. Pro Čechy bude výhodné nakupovat i prostřednictvím e-shopů. Tam podle ekonomů nejčastěji pořizují zboží pro děti, elektrospotřebiče a oděvy. V případě elektroniky se dle odborníků zlevnění projeví nejvíc.

"Problémem nakupování v německých e-shopech je tradičně poměrně vysoké mezinárodní poštovné. To však lze obejít zřízením virtuální adresy v Německu, z níž pak je zboží posláno až třeba se 70% slevou na poštovném do ČR. Na trhu existují společnosti, které zajistí zřízení virtuální adresy v Německu, i přeposílání zboží původem z německého e-shopu do ČR," popsal Kovanda.

Ze zahraničních e-shopů ročně nakupuje zhruba 1,3 milionu Čechů. Kromě německých nejvíce vyhledávají slovenské. Ze zemí mimo EU Češi nejvíce nakupují z Číny, Velké Británie a USA. Letos se tuzemským nakupujícím vyplatí vyrazit za nákupy autem. Ceny nafty a benzínu v Česku jsou totiž podle ekonomů nejnižší za posledních dvacet let.

Zásobování obchodů v centru mají nově zajišťovat nákladní elektrokola. Více v reportáži: