Nakupujete rádi na internetu? Dejte si pozor na triky e-shopů! PŘEHLED

Jedním z oblíbených nástrojů, jak přimět zákazníka, aby se přestal chovat racionálně, je vyvolat v něm dojem naléhavosti a nutnosti se rychle rozhodovat, tvrdí spotřebitelská organizace dTest. "V momentě, kdy nad nákupem váháte a rozjímáte, vás máloco přinutí k rozhodnutí zboží pořídit tak prudce jako zpráva o časově omezené výhodné nabídce či pohrůžka posledního zbývajícího kusu na skladě," vysvětluje ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

"V kombinaci s údajem, kolik zákazníků produkt již nakoupilo v posledních několika dnech či dokonce hodinách, který některé e-shopy také udávají, je recept na zbrklý nákup na světě," dodává. Podobný dopad má na zákazníky i nabídka exkluzivního zboží. Limitovaná edice oblíbených výrobků je motivací pro rychlejší nákup, často i většího množství kusů.

Mezi marketingovými triky nesmí chybět ani kouzlení s cenami. Původní vysoké ceny jsou často falešné, byly uměle navýšeny, aby pak obchody mohly nabízet úžasné slevy. Ke zvýšení svých tržeb prodejci také často nabízejí výhody v podobě dopravy zdarma či garance vrácení peněz.

Podle zákona však mají zákazníci při nakupování v e-shopech až na pár výjimek vždy právo na vrácení zboží do 14 dnů a to i bez udání důvodu. Obchodníci mají dokonce zakázáno se chlubit něčím, co je jejich zákonnou povinností. "Snadněji se vám utrácí za zboží, za které se někdo zaručí. Uvědomte si, v kolika případech však zboží, se kterým nejste spokojení či které ztratí své funkce, skutečně vracíte a kolikrát nad tím po čase mávnete rukou," komentuje tento trik Hekšová.

Obchodníci sází i na tendenci lidí volit "zlatou střední cestu". Je proto obvyklé, že středně drahým produktem v e-shopu bývá výrobek, který je zrovna potřeba prodat.

V neposlední řadě se spolu s nástupem sociálních sítí vyvinula taktika obchodu jakožto pozorného přítele, který odpoví na zákazníkův dotaz ve dne v noci. Pokud je člověk ochotný s obchodem sdílet své osobní údaje, dostává nabídky "šité přesně na míru" či blahopřání k narozeninám. Oblíbené jsou i nejrůznější soutěže, kdy jediné, co soutěžící musí udělat, je sdílet příspěvek na svůj profil.

Nemusí na tom být nic špatného, ale přesto by lidé měli vždycky zvážit, zda opravdu chtějí být neplaceným propagátorem nějaké značky. "Nezapomínejte, že hlavním cílem obchodu je vždy maximální zisk a milá poloha může být do určité míry stejně falešná jako kladné uživatelské recenze," varuje Hekšová.