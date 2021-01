Nakupujete rádi on-line? Pozor, tyto věci vrátit nemůžete. PŘEHLED

Češi stále častěji nakupují zboží přes internet, k čemuž nepochybně přispěla pandemie koronaviru. Pokud se vám zakoupené produkty nelíbí, můžete do 14 dnů odstoupit od smlouvy a v klidu je vrátit. I tady však platí řada výjimek, které je důležité znát! Některé věci totiž vrátit nelze.

Nakupování přes internet se v poslední době stává fenoménem. Zboží si vyberete i objednáte v pohodlí svého domova a necháte následně doručit. Problémem není ani reklamace či vrácení zboží. Podle zákona může každý spotřebitel do 14 dnů bez udání důvodů odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory.



Mnozí lidé však jistě netuší, že v některých případech zakoupené zboží vrátit nelze. "Odstoupit nemůžete například od smlouvy na dodávku zboží upraveného na míru, nebo pokud se jedná o věci prodávané v uzavřeném nebo zataveném obalu, které jste z něj vyňali a z hygienických důvodů je není možné vrátit,“ upozorňuje na webu společnost dTest.



Právě tento zákon ochraňuje podnikatele, před lehkovážnými zákazníky, kteří si svůj nákup předem dobře nerozmyslí. Rozbalený zubní kartáček už je totiž z hygienických důvodů neprodejný. Stejné pravidlo platí i pro zboží, které se rychle kazí, například některé druhy potravin nebo řezané květiny.



Není možné vrátit ani CD a DVD s hudbou, filmy nebo počítačovým softwarem, pokud je porušený jejich původní obal. "Důvodem tentokrát není neprodejnost, ale ochrana autorských práv,“ upozorňují odborníci.



Pozor by si měli lidé dát také při nakupování vstupenek na různé kulturní akce nebo při rezervaci ubytování. Ani v těchto případech totiž obchodník není povinný akceptovat odstoupení od smlouvy.



Trochu jiná je situaci v případě služeb. Pokud si ji objednáte telefonicky, přes internet nebo mimo obchod, neměl by vám ji obchodník poskytnout dříve, než uplyne 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy.



"Pokud by to bez vašeho výslovného souhlasu udělal, měli byste právo odstoupit od smlouvy a žádat vrácení plné ceny i tehdy, pokud by objednaná služba byla již kompletně poskytnuta. Pokud však budete souhlasit s poskytováním služeb před uplynutím 14denní lhůty, zříkáte se práva od smlouvy odstoupit,“ upozorňuje společnost dTest.

Česká obchodní inspekce (ČOI) varuje před rizikovými e-shopy. Více se dozvíte v následující reportáži: