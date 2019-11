Nakupujete vánoční dárky na splátky? Na tohle si dejte velký pozor! ANKETA

Blížící Vánoce znamenají také vyšší zájem o půjčky. Řada lidí tímto způsobem řeší dárky pod stromečkem. Mnoho z nich však netuší, že se při nákupu na splátky mohou dostat do problémů se zákonem.

Při pořízení zboží takzvaně na splátky, jde vlastně o vázaný spotřebitelský úvěr. "Je určený výhradně k financování určitého zboží či služby a obvykle se uzavírá přímo u obchodníka v místě prodeje," vysvětluje ředitelka časopisu dTest Eduarda Hekšová. Smlouvu však zákazník uzavírá přímo s bankou nebo nebankovní společností.

Pokud si zboží koupíte v e-shopu, můžete ho do čtrnácti dnů obchodníkovi vrátit. Úvěr pak automaticky zanikne. Musíte to však oznámit také věřiteli, tedy tomu, komu jste měli splácet. Jinak to je, pokud nakoupíte v kamenné prodejně. V ní si totiž nákup rozmyslet nemůžete, zboží tak nemůžete vrátit. Pokud ale nechcete sjednaný úvěr, můžete jej předčasně splatit.

Anketa Pořizujete si vánoční dárky na splátky? Ano 4 1 hlas Ne 88 21 hlasů Dárky si nedáváme vůbec 8 2 hlasy Hlasovalo 24 lidí.

Ve chvíli, kdy se rozhodnete nakoupit zboží na splátky, budou od vás chtít znát výši rodinných příjmu a výdajů nebo také informaci o počtu vyživovaných dětí. Poskytovatele úvěru bude zajímat i vaše dosavadní úvěrová historie, tedy zda máte záznam v některém z úvěrových registrů. Pro konečné posouzení je přitom důležité nejen to, zda nějaký úvěr již máte, ale hodnotí se například i souhrnná dlužná částka či vaše platební morálka.

Dávejte si však velký pozor na to, aby údaje, které říkáte, byly pravdivé. "Uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů, případně zamlčení důležitých informací může být hodnoceno jako trestný čin úvěrového podvodu," upozorňuje Hekšová.

Pokud se pro úvěr rozhodnete, pečlivě si prostudujte všechny jeho parametry. K posouzení výhodnosti nabídky totiž zdaleka nestačí zjistit si jen výši úrokové sazby. Skutečnou průměrnou cenu za úvěr hledejte pod zkratkou RPSN.