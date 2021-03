Nakupte testy jen na týden, radí ministr. Cena podle něj pak spadne

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) přiznal, že šla cena sad, které jsou určené k samotestování, v poslední době nahoru. Firmám doporučil, aby nakupovaly testovací soupravy například na týden, podle něj pak budou testy levnější. Podle prezidenta Svazu průmyslu a obchodu Jaroslava Hanáka většina firem povinné testování zvládne, problém by ale mohly mít některé menší podniky.

Řada firem se potýká s nedostatkem testů, podle ministra průmyslu a obchodu Havlíčka ale není důvod panikařit. K dispozici by mělo být v současné chvíli kolem 1,5 milionu testů, tento týden jich má dorazit dalších 15 milionů.

Havlíček uznal, že cena testů šla nahoru, doporučil proto, aby firmy nakoupily jen nezbytné množství sad a počkaly, až cena opadne. "Kdyby byl jakýkoliv problém, nechť volají na linku 1212, sedí tam operátoři a oni je nasměrují tam, kde vlastně dneska ty testy mají," uvedl ministr.

Vláda neuvažuje o tom, že by určila maximální cenu, podle Havlíčka by to spíše vedlo k tomu, že se cena zastaví na té maximální a nebude dále klesat.

Prezident Svazu průmyslu a obchodu Jaroslav Hanák si myslí, že testování většina firem stihne. Zejména velké firmy totiž testovaly už před nařízením.

"Trochu problém můžou mít firmy nad 50 zaměstnanců, které se spoléhaly, a to je jediný vadný bod celého systému, na státní odběry těch antigenních testů či PCR," uvedl Hanák s tím, že například v Olomouckém či Zlínském kraji je nejbližší volný termín pro testování 23. března.

Havlíček vysvětlil, že by firmy měly využívat samotesty a teprve až v krajní situaci posílaly své zaměstnance do veřejných testovacích míst.