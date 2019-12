Nákupy na Vánoce? Velký přehled otevírací doby obchodů o svátcích

Do obchodů na poslední chvíli míří davy lidí, aby dokoupily dárky. Ve velkém ale nakupují i jídlo, protože přes svátky bude mít většina prodejen zavřeno. Otevírací dobu v průběhu vánočních svátků reguluje zákon.

Na Štědrý den už podle zákona smějí mít prodejny s rozlohou větší než 200 metrů čtverečních od 12:00 hodin zavřeno, na první a druhý svátek vánočních pak nesmějí otevřít vůbec. Někteří obchodníci ale už dříve avizovali, že zavřeno budou mít i celý Štědrý den.

Albert

Všechny obchody Albert zůstanou během obou vánočních svátků a na Nový rok zavřené. Během Štědrého dne budou moci zákazníci nakoupit do 11.30 hodin, na Silvestra pak do 18:00 hodin. Do 23. prosince mohou kupující v obchodech Albert po celé České republice nakoupit tak, jak jsou běžně zvyklí a otevírací doba se nemění.



Billa

Většina prodejen řetězce Billa bude na Štědrý den otevřena od 7:30 do 12:00 hodin. 25.12 a 26.12 bude mít většina prodejen zavřeno a znovu otevřou až 27.12, kdy už bude platit standartní otevírací doba. Poslední den v roce se obchody zavřou už v 17:00 hodin. 1. ledna bude opět zavřeno.



Billa má ale řadu výjimek. Třeba obchody na pražském letišti a pražském hlavním nádraží mohou být otevřené a přes svátky. Další výjimky najdete zde.



Globus

Na Štědrý den všechny Globusy otevřou v 7:00 hodin a zavřou v 11:30. 25.12 a 26.12 budou všechny prodejny zavřeny. Mezi svátky nakoupí zákazníci v Globusu podle běžné otevírací doby. Na Silvestra Globusy otevřou v 8:00 a zavřou v 18:00 hodin. Na Nový rok bude opět zavřeno.



Kaufland

V prodejnách Kaufland nakoupí zákazníci do 23. prosince mezi 7. a 22. hodinou. Na Štědrý den bude mít Kaufland otevřeno od 7 do 11:45. Mezi svátky budou mít obchody opět otevřeno podle běžné otevírací doby. Na Silvestra zavře Kaufland v 18:00 hodin.



Lidl

Na Štědrý den Lidl zavře v 11:30. I zákazníci Lidlu 25. a 26. 12 nenakoupí. Mezi svátky budou prodejny opět otevřeny dle běžné otevírací doby a zavřou až Na Nový rok.

Tesco

Obchody budou otevřeny do 23. prosince a mezi 28. a 30. prosincem podle běžné otevírací doby. Na Štědrý den Tesco zavře už v 11 hodin. Po vánočních svátcích otevřou prodejny v 7:00 hodin. Na sklonku roku se obchody zavřou v 17:00 hodin. Hypermarkety, které mají otevřeno nonstop, jsou o svátcích také zavřeny. Přes vánoční svátky a na Nový rok pak nebude fungovat ani rozvoz nákupů objednaných on-line.



Penny Market

Řetězec Penny Market už vloni na Štědrý den prodejny úplně zavřel a to samé plánuje i letos. Mezi svátky ale prodlouží otevírací dobu od 7:00 do 21:00. 25. a 26. 12 a 1. 1. 2020 bude zavřeno.