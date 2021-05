"Naléhal na mě, utekla jsem s brekem." Další svědectví žen o Ferim

S informacemi o údajném sexuálním zneužití přišly v úterý weby Deník N a Alarm. Získaly svědectví od dvou studentek. Jednu měl Feri obtěžovat v pokoji, kde se s ní měl zabarikádovat, druhou proti její vůli zneužít ve sprše.

K obtěžování mělo podle tvrzení dívky, se kterou štáb televize Nova mluvil, dojít také přímo v kanceláři na půdě Poslanecké sněmovny. "Nabídl mi stáž v Poslanecké sněmovně a mně to tehdy přišlo jako zajímavá nabídka, takže jsem souhlasila. Pozval mě, abych si Sněmovnu přišla prohlédnout," prozradila.

"Dominik byl poměrně hodně neodbytný, zatarasil mi cestu a pokusil se na mě naléhat různými způsoby, sahal na mě, snažil se mě líbat, i přesto, že jsem říkala, že nechci, nemám o to zájem. Tehdy jsem s brekem z té Poslanecké sněmovny utekla," svěřila se.

Dívce pak měl poslat několik omluvných zpráv. Podobné to bylo i v dalším případě. "Bylo to na slavnostech vína v Uherském Hradišti. Viděla jsem tam Dominika Feriho, tak jsme tam šly s kamarádkami taky. Povídal si se mnou a bylo to fakt hrozně rychlý. Začal nám kupovat panáky, pořád mě tahal za ruku. Byli na kolotočích a tam mi začal na labutích sahat pod sukni," sdělila televizi Nova další dívka.

O skandálu se mluví také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde Feri do loňska studoval. "Ví to celá fakulta. Osobně za mnou jako za studentským zástupcem bylo několik holek, kterým nejmenovaný řekněme dost nevybíravým způsobem nabízel sex. To ale není nic, za co člověka dáte na policii," píše na twitteru Martin Samek, který fakultu rovněž navštěvoval.

V to cel fakulta. Osobn za mnou jako za studentskm zstupcem bylo nkolik holek, kterm nejmenovan ekneme dost nevybravm zpsobem nabzel sex. To ale nen nic, za co lovka dte na policii. — Martin Samek (@samekmartin) May 18, 2021

"Něco o těch seznamovácích se povídalo, jako že se nechoval zrovna vhodně k těm slečnám," prozradili televizi Nova další studenti.

Případ si ve středu od Policejního prezidia převzalo oddělení obecné kriminality Prahy 1. "Ve věci nebyl nikdo obviněn, v tuto chvíli ani není stanovena právní kvalifikace skutku a kriminalisté budou nyní zjišťovat veškeré okolnosti důležité pro rozhodnutí, zda vůbec došlo ke spáchání trestného činu či nikoliv," uvedla mluvčí prezidia Kateřina Rendlová.

Na telefonáty ani SMS zprávy Dominik Feri nereaguje. Ve svém vyjádření na sociálních sítích sexuální násilí razantně odmítl, ale připustil, že se dopouštěl nevhodného chování.

"Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání, než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám," napsal.

"Rezignuji na mandát poslance a nebudu se účastnit podzimních voleb. Nechci, aby lživé a manipulativní články v médiích poškozovaly mé nejbližší okolí ani mé kolegy. Bránit se proti nim budu soudní cestou. Byla pro mě mimořádná čest sloužit a být vaším poslancem," dodal.

Feri měl být čtyřkou pražské kandidátky koalice SPOLU, kterou tvoří strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, pro říjnové parlamentní volby.

Podle marketingových expertů by se TOP 09 měla od Feriho distancovat. Jaký názor na to má předsedkyně této strany Markéta Pekarová Adamová?: