Místo pěti roušek dostali manželé jen čtyři. Naše chyba, přiznala pošta

Česká pošta od pondělí doručuje lidem nad 60 let obálky s pěti rouškami a jedním respirátorem. Neobešlo se to ale bez problémů. Do redakce TN.cz se ozvali manželé, kteří po rozbalení zůstali překvapení. Roušky tam měli jen čtyři.

Ne každý, komu politici slíbili, že přímo do schránky dostane pět roušek a jeden respirátor, skutečně dostal, co měl. “I když nesouhlasím třeba s tím, jak se zasílaly ty roušky, musím upozornit na jeden problém, který je zřejmě asi zapříčiněný nějakým pracovníkem pošty. Všude se píše o pěti rouškách a o jednom respirátoru a my s manželkou jsme otevřeli obálky a dostali jsme čtyři roušky a jeden respirátor. Kde je chyba?“ ptá se čtenář TN.cz



Česká pošta přiznala, že chyba se mohla stát u nich. “Celkem kompletujeme téměř tři miliony obálek, do každé se dává pět roušek a jeden respirátor. V tomto objemu může dojít k tomu, že se omylem do obálky dá buď více nebo méně roušek. Zatím jsme stížnosti na počet roušek v obálkách nezaznamenali,“ řekl pro TN.cz mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Manželé, kteří dostali méně roušek, si myslí, že ty jejich někdo vzal. “Já s tím například nesouhlasím, aby nám je dávali, máme jich dost, mohly se ušetřit peníze. Ale když už něco takového dělají, tak ať nekradou,“ uzavřel čtenář TN.cz. Podle předchozího vyjádření mluvčího pošty vše nasvědčuje spíše tomu, že někdo jiný dostal pro změnu roušky navíc.

Koncem minulého týdně začali ze skladů vyskladňovat miliony roušek a respirátorů, aby mohli následně putovat k lidem starším 60 let. O víkendu pracovníci pošty ochranné prostředky balili do obálek a od pondělí je roznáší přímo do schránek. Ti, co správný počet ochranných prostředků nedostanou, o ně nepřijdou. “Dotyčný se může obrátit na pobočku a tam mu bude zásilka vyměněna. Tyto situace nás mrzí, ale nelze jim v objemech, ve kterých se pohybujeme, zabránit,“ uzavřel Vitík.