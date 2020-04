Nakažená sestřička si prožívá peklo: Šéfka hygieny už se jí omluvila

"Zejména u zdravotníků mě nepřestává překvapovat to, že chodí nemocní do práce. Sestřička chodila do práce týden s příznaky onemocnění. A nejen, že chodila do práce, ale úspěšně nakazila veškeré členy své rodiny, včetně prababiček, synovců a neteří, včetně dětí školou povinných, protože se pohybovala ve třech, ve čtyřech rodinách, kde nakazila skoro všechny... Uvidíme, co nám to udělalo s pacienty této sestry, která pracovala na velice rizikovém pracovišti," prohlásila Pavla Svrčinová, ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě na páteční tiskové konferenci. Ještě ten den odpoledne se za svůj výrok omluvila.

Rodina zdravotní sestry, která pracuje na onkologickém oddělení Nemocnice Nový Jičín, se stejně jako její kolegové proti nařčení okamžitě ohradila. Oponovala i sama sestřička, která se opakovaně snažila dovolat na hygienickou stanici, aby požádala o otestování na koronavirus. Zmínila přitom i oddělení, na kterém pracuje. Otestování na Covid-19 se však podle vedení nemocnice dočkala až na třetí pokus.

"Bylo jí sděleno, že pokud nebyla v zahraničí, tak ji neotestují! Další den už nešla do práce a byla v domácí karanténě. Po necelém týdnu v karanténě si sama zajistila testy a všechny, s kým přišla do styku, řádně nahlásila. Paní ředitelka krajské hygienické stanice je ta, která by měla svou funkci položit, protože hygiena byla ta, která nechtěla testovat," vyjádřil se k záležitosti pan Filip, který byl s nakaženou sestřičkou v kontaktu.

"Rozhodně se nijak nezodpovědně nechovala. Vedení nemocnice i celá skupina Agel za ní stála od začátku. Zprvu neměla žádné příznaky a v okamžiku, kdy se začala cítit trošku hůře, nastoupila do pracovní neschopnosti," řekla mluvčí Nemocnice Nový Jičín Radka Miloševská. Za pravdu jí dal i ředitel novojičínské nemocnice Jan Káňa.

"Chovala se naopak velmi svědomitě a my jsme ji za to ocenili a řekli jsme, že tak by se měl chovat každý zaměstnanec, který na sobě pociťuje příznaky. Omluvu hygieničky ocenila a v rámci možností za ni byla ráda, vnímala to jako alespoň drobné snížení viny. Lidé se spíše stavěli na stranu té sestřičky, uvědomovali si, že jde o situaci, do které se může dostat každý z nás," řekl Káňa s tím, že i sami pacienti volali do nemocnice a ptali se, jak se bude situace vyvíjet dál.

Nikdo z nich se však podle vedení nemocnice koronavirem naštěstí nenakazil a onkologické oddělení funguje dál. K žádnému přerušení provozu podle Miloševské nedošlo. Nemocnice prý přikročila k opatření, kdy pracovníci pracují ve dvou skupinách, které vzájemně nepřicházejí do styku, aby bylo možné jednu či druhou nahradit v případě, jako je tento.

V Nemocnici Nový Jičín se koronavirus prokázal pouze u dvou pracovníků, další dva lékaři a 12 zdravotníků bylo na Covid-19 otestováno s negativním výsledkem. Nákazu testy neprokázaly ani u zhruba 120 onkologických pacientů, umístěných na oddělení, kde nakažená sestra pracovala. "Pokud by skutečně chodila nemocná do práce, situace by vypadala úplně jinak, protože imunita hematoonkologických pacientů je vážně narušená," řekl Káňa.

Vyšetření se zdravotní sestra dočkala až v úterý 25. března, výsledků se však dočkala rychle. Hygienici je oznámili už ve středu. První z jejích kolegů, kteří byli umístěni do preventivní karantény, se podle vedení nemocnice už vrací do práce. O zdraví sestřičky, která je aktuálně v domácím ošetřování, se však kolegové i vedení bojí, zejména s ohlédnutím na případ zdravotní sestry z Thomayerovy nemocnice. U té pitva prokázala náhlé úmrtí, za které podle mínění zdravotníků alespoň částečně mohl stres.

"U zdravotnických pracovníků funguje přednostní vyšetření na koronavirus. Moravskoslezský kraj má zpracovaný systém objednávek elektronicky, který využívají praktičtí lékaři, ale pokud se jedná o indikaci odběru na koronavirus první linie, to znamená lékař, zdravotnický pracovník, policista nebo hasič, tak ty v systému indikuje hygienická služba a ta má "přívěšek" Alert, takže má přednostní vyšetření. To platí od doby, kdy se spustil elektronický systém. Ten byl spuštěn společně se zřízením odběrových míst v Moravskoslezském kraji," vyjádřil se ke způsobu, jakým by se mělo postupovat při testování zdravotnických pracovníků, mluvčí krajské hygienické stanice Radim Mudra.

Na vyjádření krajské hygienické stanice ohledně toho, jak tedy mohlo dojít k tomu, že sestra z onkologického oddělení nebyla okamžitě otestována na Covid-19, aktuálně čekáme.