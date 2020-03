Namísto roušek se dočkali dopisu: Dodržujte Hippokratovu přísahu

Roušky a respirátory teď mají cenu zlata. Hlásí se o ně policie, hasiči, ale i lékaři, kteří denně přicházejí do styku s nemocnými. Sdružení praktických lékařů jim doporučilo, aby bez ochranných pomůcek raději uzavřeli ordinace.

"My se snažíme v jednotlivých okresech podle toho, kolik nám ještě těch pomůcek zbývá, zajistit péči tak, aby alespoň v některých ordinacích bylo možné, abychom tam naše pacienty odeslali," vysvětlil Václav Šmatlák, místopředseda Sdružení praktických lékařů.

Úředníci ústeckého kraje na výzvu zareagovali výzvou. Ovšem poněkud kontroverzní, kterou naštvali, koho mohli. "Nás mrzí nelibé reakce některých z Vás, že roušky Vám nestačí a nechcete je, a kde že jsou slibované respirátory třídy FFP3. Kdepak je ale Hippokratova přísaha?! Vraťte se do ordinací a pomáhejte společně se postavit proti koronaviru," zaznívá v šokujícícm dopisu.

"To na mě působí takovým tím komentářem - vojáci nedáme vám zbraně, ale běžte bojovat. Se tady nikdo nezříká svých povinností, všichni děláme co můžeme, ošetřujeme své pacienty," reagovala Iva Beranová, lékařka z Děčína.

"Stále čekáme na dodání," vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, proč se lékaři musejí stále obejít bez patřičné ochrany.

"Pokud je to takto formulované, tak je to možná trochu nešťastně. Nechci nikoho odsuzovat, ani nikomu radit, jak to má dělat, složité podmínky jsou dneska pro všechny," komentoval ožehavý dopis Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

"Lékaři a ostatní zdravotníci dobře vědí, co je jejich povinnost a co je jejich práce. Nepotřebujeme žádné takové hraběcí rady," rozčílil se Milan Kubek, předseda České lékařské komory.

"To, co jsme všichni slibovali u promocí, samozřejmě nic neříká o tom, že bychom sami sebe měli nějakým fatálním způsobem ohrozit," domnívá se Václav Šmatlák, místopředseda Sdružení praktických lékařů.

Zásoby roušek a respirátorů do Česka dorazily ze zahraničí během noci. Do krajů se budou rozesílat v pondělí. Chybí tam ale respirátory FFP3, které jako jediné zachytí i viry.