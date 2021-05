Napadání policistů je stále častější. Tresty jsou nedostatečné, míní experti

Záběry, které obletěly Česko. Skupinka útočí na policejní hlídku. Pětici mužů za trestný čin násilí proti úřední osobě a výtržnictví hrozí čtyři roky za mřížemi. Jeden se dopustil jen výtržnictví, tomu hrozí dvouletý trest.



"To není zcela adekvátní trest. Těch útoků už je nějaké větší množství a trestní sazba není dostatečná,“ tvrdí předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič.



"Policisté a strážníci by opravdu měli mít pocit, že v tom zákonu mají oporu,“ myslí si předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler.



Policista Jan Kloubek slouží 20 let v rušném centru Prahy. Potýká se s agresivními opilci, narkomany nebo zloději aut. On nebo jeho kolegové se stali terčem napadení nejméně 15krát. A trest pro útočníky?



"Jsem vlastně nezažil nikoho, kdo by šel do výkonu trestu odnětí svobody. Vždycky to skončilo podmínečným odsouzením,“ míní Kloubek.



Třeba v sousedním Německu za napadení policistů často padají daleko tvrdší tresty. Někteří lidé jsou pro to, aby to u nás bylo stejné. Problémem jsou pro policisty i soudní spory, kterým čelí za použití násilí. A i v případě, že jsou nakonec nevinní. "Oni potom mají obavu donucovací prostředky použít,“ doplnil Drexler.



Mohli by totiž skončit stejně jako policista Šimon Vaic, který strávil dva roky chozením po soudech kvůli tomu, že autem zastavil ujíždějícího motorkáře. Nakonec ho soud zprostil všech obvinění.

Podívejte se na případy z minulosti, kdy byli napadáni policisté: