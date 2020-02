Napadení cestujícího v pražské tramvaji! Útočník zatím uniká

Pražští kriminalisté pátrají po neznámém útočníkovi, který v sobotu večer napadl v tramvaji jednoho z cestujících a způsobil mu zranění, která si vyžádala zásah lékařů a převoz do nemocnice.

Incident se odehrál krátce po deváté hodinou večer na Českomoravské ulici poblíž O2 Areny. Podle svědků napadl zatím neznámý agresor cestujícího v tramvaji a způsobil mu zranění na krku. Ihned po incidentu si pomocí tlačítka na nouzové otvírání dveří otevřel a z tramvaje utekl.

Zraněný muž začal krvácet a na místo musela přijet záchranná služba. Po nezbytném ošetření musel být převezen do nemocnice. Vzhledem k povaze útoku však jeho zranění naštěstí nejsou vážná. Policistům se podařilo ze svědeckých výpovědí zjistit přibližný popis pachatele a ihned po něm zahájili pátrání. Zatím však policistům uniká. Zraněný muž byl údajně zaměstnancem bezpečnostní služby v jednom z obchodních řetězců.

Tramvaj co by místo činu musela být na místě odstavena a byla podrobena pečlivému ohledání. Na místě pracovali kriminalisté dokonce ze dvou výjezdových skupin. Technici ve speciálních oblecích uvnitř tramvaje zajišťovali důležité stopy a pořizovali fotodokumentaci. Provoz tramvají v Českomoravské ulici tak byl ve směru do centra přerušen na několik hodin. K jeho obnovení došlo až po půlnoci.