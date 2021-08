Napadení v Benešově. Útočník měl kopat do těhotné ženy a poté ujet

Těhotnou ženu napadl podle policie v Benešově muž. V tamním rychlém občerstvení do ženy kopal a následně ujel. Policisté po něm intenzivně pátrají.

V ulici Tyršova v Benešově měli v úterý napadnout těhotnou ženu. Muž, který přišel do místního rychlého občerstvení pro kebab, začal do ženy kopat a napadení pokračovalo až do vestibulu kasina, tvrdí policie.



Té napadení oznámili krátce po 13. hodině policie. "Muž s ženou se navzájem neznali a po slovní roztržce muž ženu napadl,“ řekla pro TN.cz mluvčí benešovské policie Barbora Schneeweissová.



Podle očité svědkyně události byl muž velmi agresivní. Kromě těhotné ženy napadl podle policie i ženy, které se ji snažily bránit. Napadená podle svědkyně zůstala na zemi ležet v bezvědomí, po příjezdu policie byla, stejně jako další dvě napadené, odvezena do benešovské nemocnice. Z místa činu podle policie agresor ujel.



"Policie má indicie k tomu, kdo by pachatelem mohl být a nyní vyhodnocuje kamerové záběry, momentálně je případ hodnocen jako výtržnictví, ale nevylučujeme, že podle zranění ženy bude přehodnocen na ublížení na zdraví,“ doplnila Schneeweissová.