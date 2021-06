Napětí v Černém moři: Začalo největší vojenské cvičení v historii

Není to ani týden od incidentu, kdy britský torpédoborec vplul do vod poblíž poloostrova Krym. Rusové ho odtamtud vytlačili výstražnými střelami a leteckým bombardérem. Nyní to bude s případným vyháněním těžší. Do černomořských vod totiž míří největší arzenál, který tam kdy byl. Rusko proto zvolilo ostrý tón.



"Vyzýváme Pentagon a britské námořnictvo, které posílají své válečné lodě do Černého moře, aby marně nepokoušely svůj osud,“ informoval mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.



Napětí na Krymu a v Černém moři trvá od roku 2014, kdy Rusko poloostrov anektovalo. Vojenská cvičení tam pravidelně provádí jak Západ, tak Moskva. Ta tam naposledy ukazovala sílu letos v dubnu. Přemístila tam přes 10 tisíc vojáků, více než 1200 kusů zbraní a válečné lodě.



"Může to být snaha zatlačit na Ukrajinu v otázce různých požadavků. Zároveň bych tam viděl vnitropolitický kontext. Snaha odvést pozornost Vladimira Putina od vnitropolotických problémů,“ řekl politický geograf Libor Jelen.



Většina zemí světa přesto dál uznává Krym jako součást Ukrajiny. Jeho anexe vedla k začátku občanské války se separatistickými regiony na východě Ukrajiny podporované Moskvou. Ostrá palba tam ve velkém utichla v únoru 2015 po uzavření mírových dohod. Žádné příměří se ale nepodařilo úplně dodržet a politické řešení zamrzlo na mrtvém bodě.