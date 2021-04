Práce navíc. Policisté i experti jsou kvůli roztržce s Rusy v pohotovosti

Hlídané budovy, ministři obklopeni bodyguardy. Teď je ale ochránců víc než kdy jindy. Policie nemluví o tom, koho chrání. Podle bezpečnostního analytika je ale pravděpodobné, že teď střeží i lidi, u kterých to běžně nedělá.

"Budou to určitě vedoucí odborů na ministerstvu zahraničních věcí, bude to český diplomat, který přijede na konzultaci, budou to ti lidé, kteří se podílejí na odsunu ruských diplomatů," vysvětlil bezpečnostní analytik David Rožek.

Ruská ambasáda v Praze je jedno z míst, na která se teď policisté zaměřili. " Zajišťují bezpečnost v okolí ambasády, a to na základě vyhodnocení bezpečnostní situace," vysvětlila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Jde ale i o strategické cíle jako jsou elektrárny, průmyslové podniky a v neposlední řadě muniční sklady. Jednou z ostře hlídaných budov je i sídlo vlády na Nábřeží Edvarda Beneše v Praze. Právě tam se v noci na pátek stal neobvyklý incident. Do kovových zábran před budovou najelo auto. O cílený útok ale zřejmě nešlo. Řidiče spíš přemohl alkohol.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před zvýšeným rizikem útoků. Experti ze soukromého sektoru s ním souhlasí.

"Na různých darknetech, darkwebech se děje nějaká činnost, která není obvyklá. A předchází vždycky útokům," uvedl odborník na kybernetickou bezpečnost Miloslav Lujka. Připravit by se měly státní instituce i firmy.

