Napodruhé muž policistům neujel, zastavil ho strom a výstřel! VIDEO

"Policisté si ve čtvrtek krátce před devatenáctou hodinou povšimli ve Výstavní ulici v Praze 4 vozidla, které způsobilo dopravní nehodu, proto se ho rozhodli zastavit. V momentě, kdy se na policejním autě rozsvítily majáky, řidič sešlápl plyn a začal ujíždět Novopetrovickou ulicí protisměrem," popsala začátek honičky policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Aby policisty setřásl, porušoval řidič snad všechny dopravní předpisy - několik křižovatek proletěl na červenou, najel na kruhový objezd v protisměru a způsobil také další dopravní nehodu.

"Pronásledování skončilo až v Dolních Počernicích, kde řidič nezvládl řízení a narazil do stromu. Ani to ale nebyl konec, začal totiž před policisty utíkat, a proto přišel na řadu varovný výstřel," přiblížila konec honičky Siřišťová.

Následně se ukázalo, že to samé auto před policisty ujíždělo už o pár hodin dřív. To se mu ještě povedlo zmizet. "Následnou lustrací v policejní databázi vyplulo na povrch, že sedmatřicetiletý muž má vyslovené dva platné zákazy řízení, v minulosti již několikrát policii ujížděl a to pod vlivem návykových látek. Jestli byl řidič pod vlivem drog i v tomto případě, se zjistit nepovedlo, jelikož test na jejich přítomnost odmítl," informovala Siřišťová.

Závodník je teď podezřelý z maření úředního rozhodnutí a obecného ohrožení, za což hrozí až pětiletý trest. Zároveň má za předcházející prohřešky v lednu nastoupit do vězení.