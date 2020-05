NAPŘÍMO: Ministryně Schillerová o důchodové reformě a hádce s poslanci

Obce mají ze svých rozpočtů hradit třetinu pomoci podnikatelům. Svaz obcí ale tvrdí, že je o tom nikdo neinformoval. Podle ministryně financí to ale bylo jasné předem. Měst a obcí se zastal i Senát - od včerejška se tak ve Sněmovně znovu diskutuje, odkud by ty peníze měly jít.

Formulář na pokládání otázek najdete na konci článku.

"Budu s velkou pokorou žádat poslance, aby podpořili tu sněmovní verzi. Pokud by ji nepodpořili, nezbylo by mi nic jiného než výplatu kompenzačního bonusu zastavit,“ plánuje ministryně financí Alena Schillerová.

Podle opozice je to ale vydírání. "Jsme zde vystavili stopku vládnímu návrhu zákona, který bere peníze obcím a krajům,“ reagoval Jan Bartošek z KDU-ČSL.

Zdraží potraviny, pokud projde návrh, aby jich v obchodech bylo 85 % z české produkce? Nepomohlo by snížení DPH na ty základní, jak se chystá novelou navrhnout sociální demokracie? Co přinese stravenková revoluce? A co důchodová reforma - vládní priorita číslo jedna. Bude? Nebude? Nenechte si ujít Napřímo! Dnes s ministryní financí Alenou Schillerovou v 17.45 na TN.cz!