NAPŘÍMO: Zeptejte se ministra zdravotnictví Romana Prymuly!

Snaha navýšit kapacitu zdravotnických zařízení, plošné testování a lepší, ucelená komunikace. To je v kostce souhrn toho, co zaznělo ve včerejším speciálním projevu ministra zdravotnictví. Roman Prymula dnes bude hostem pořadu Napřímo živě vysílaném na TN.cz. A ptát se můžete i vy!

Ve svém z pondělí odloženém projevu na sebe ministr zdravotnictví vzal vinu za současnou situaci."Možná jsem nebyl v létě dostatečně důrazný a netrval jsem na opatřeních, která by nás chránila před druhou vlnou. Možná jsem měl více apelovat na lidi tak, jak to umí jiní. Neudělal jsem to a omlouvám se vám za to," řekl Prymula (za ANO) v úterý.

Je to ale on, kdo situaci podcenil a měl by se omlouvat? Co nás čeká v příštích dnech? Co když křivka nakažených bude stoupat, opatřením navzdory? " Čekají nás opravdu tři složité a neveselé týdny," dodal Prymula.

Dosavadní opatření mají platit až do konce nouzového stavu, tedy dokud reprodukční číslo neklesne na 0,8. Od čeho se tato hodnota odvíjí? A proč si ministr školství myslí, že není jisté, že žáci začátkem listopadu znovu usednou do lavic, přestože ministr zdravotnictví tvrdí opak?

A co by zajímalo vás? Ptát se můžete už teď zde ve článku a my se ministra zdravotnictví na vaše dotazy zeptáme! Sledujte pořad Napřímo živě v 17:45 v tomto článku a ptejte se ZDE: