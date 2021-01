Prymula promluvil o konci roušek. O prázdninách by mohly skončit, říká

Ve vakcíně proti koronaviru mnozí vidí naději na brzké rozvolnění opatření, včetně odložení roušek. Podle epidemiologa a exministra zdravotnictví Romana Prymuly ale roušky budou stále součástí našeho života, a to minimálně do léta. Předpověděl to v rozhovoru pro Novinky.