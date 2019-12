Narkobaron za katrem i smrtící střelby. Zločiny ve světě v roce 2019

1. Narkobaron zvaný Prcek stráví zbytek života ve vězení

Když americký soud v únoru rozhodl, že mexický narkobaron, šéf kartelu Sinaloa Joaquín "Prcek" Guzmán je vinný ve všech deseti bodech obžaloby, tak se zločinec smál a ze soudní síně odcházel v dobré náladě.

Úsměv mu na tváři zamrzl v červenci, kdy padl rozsudek a Prcek zjistil, že zbytek života stráví v útulné vězeňské cele. Odsouzený byl mimo jiné za obchody s drogami či praní špinavých peněz.

2. Teroristické útoky na Novém Zélandu a Srí Lance

V půlce března Australan Brenton Tarrant živě na facebooku vysílal svoje krvavé řádění v mešitách v novozélandském městě Christchurch. Při útoku zahynulo na pět desítek lidí.

O měsíc později, na Velikonoce, zasáhla série sebevražedných bombových atentátů ostrov Srí Lanku. Zemřely stovky lidí. Později se objevila informace, že masakr na Srí Lance byl odvetou právě za střelbu v Christchurchi.

3. Krvavé střelby ve Virginia Beach a na předměstí Chiicaga

Tyto dva případy spojuje to, že zbraň třímali v ruce lidé, kteří s ní přišli do práce. Ten na předměstí Chicaga ji namířil na bývalé kolegy. Zabil pět lidí, při přestřelce s policií zemřel i on.

Ještě tragičtější bilanci měla střelba ve Virginia Beach poslední květnový den. Nespokojený městský zaměstnanec začal v práci pálit kolem sebe a zavraždil 12 lidí. I jeho zastřelili přivolaní policisté.

4. Lodní tragédie v Maďarsku

I když je potopení výletní lodi Mořská panna v Budapešti především tragédií, má incident, při kterém zahynulo skoro třicet korejských turistů, i kriminální rozměr.

Na konci listopadu obžaloval státní zástupce ukrajinského kapitána z druhé lodi, který měl srážku zavinit, z ohrožení lodní dopravy a neposkytnutí pomoci. Hrozí mu až devítileté vězení.

5. Rozbití obřího "tržiště" s dětským pornem

Americké a korejské úřady se v půlce října pochlubily, že se jim podařilo zlikvidovat obří nelegální tržiště s dětskou pornografií.

Kšeftařům nepomohlo ani to, že platili bitcoiny, které mají být anonymní a nevysledovatelné. Jak upozornil deník E15, mezi více než třemi stovkami zadržených jsou i Češi.