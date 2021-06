Národní park pod náporem turistů! Kampaň TV Nova pomáhá přírodě

Unikátní projekt na podporu šumavské přírody, která je zároveň dějištěm úspěšného seriálu Policie Modrava, spouští TV Nova společně s šumavským národním parkem. A je to také téma čtvrtečního pořadu Naše Česko, který začíná v 17:30 na TN LIVE.

Úspěšný seriál Policie Modrava si diváci oblíbili i díky krásné přírodě Národního parku Šumava, ve kterém se děj odehrává. I to je jeden z důvodů, proč tamější příroda láká k návštěvě stále více turistů. Ne všichni se ale chovají tak, jak by si zeleň zasloužila.

Jak se nápor turistů podepisuje na tamější přírodě? Jsou lidé ukáznění? Co máme dělat, abychom jedny z nejkrásnějších českých hor nezničili? Společná kampaň šumavského národního parku a televize Nova má jasný cíl. A to udělat vše pro to, aby krása tamější přírody zůstala zachována.

A s kampaní pomáhají i hlavní hvězdy Policie Modrava, například herec Jaroslav Satoranský. O kampani bude v pořadu Naše Česko hovořit ředitelka CSR projektů televize Nova Hana de Goeij a mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák. Sledujte Naše Česko ve čtvrtek v 17:30 na TN LIVE.