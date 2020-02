Narozen 29. února: Na výjimečnou oslavu mu přijede popřát celá rodina!

V České republice žije několik tisíc lidí, kteří se narodili 29. února. Jedním z nich je i Radek Bruštík ze Strání na Uherskohradišťsku. Pochází z rodiny a z komunity vyznávající tradice. Na oslavu narozenin má tak vliv i masopustní období, které začalo po Popeleční středě.



"Člověk by měl v tomto období slavit méně a dodržovat správnou životosprávu a disciplínu. Ta oslava je pak taková decentnější a kulturnější," míní Bruštík.



Bruštíkovi jsou široká rodina a na jeho narozeniny, zvláště ty kulaté a v přestupný rok, se sjede i vzdálené příbuzenstvo. "Mám tři děti a dvě jsou právě narozené také v únoru, takže to obyčejně spojíme do jednoho. Pocházím ze tří sourozenců a dohromady máme sedm dětí, přijedou tety, strýcové, babičky. Někdy tak musíme pronajmout i nějaké kulturní zařízení, protože se nevejdeme k nám domů," vysvětlil.



Jako malý ale nebyl ze svého data narození příliš nadšený. "Připadal jsem si trochu méněcenný, když jsem byl mladší, dělali si ze mne srandy, říkali, 'ty žádné narozeniny nemáš'," vzpomíná. Narážky ale postupem času odezněly, nyní se spíš někdo nad neobvyklým datem narození podiví.

Na jedny narozeniny má ale pěknou vzpomínku. "Vzpomínám si na dárek, co mi dal jeden strýc, který již umřel, když jsem byl děcko. Dostal jsem od něj vůz tažený koňmi, to mi vyřezal ze dřeva, byl dokonce osvětlený. To bylo něco, co se obvykle nevidělo," připomněl si krásný okamžik oslavenec.



Přestupný den vzniká tak, že kalendářní rok není stejně dlouhý jako oběh Země kolem Slunce. Chybějící den doplňuje jednou za čtyři roky právě 29. únor.



Svátek má Horymír a Horymíra. V České republice žije 160 Horymírů, věkový průměr je 59 let, nejvíce je jich v Moravskoslezském kraji, a to téměř třetina. Horymíra je jen jediná, žije na Hodonínsku.



Únorový den navíc je také oblíbený mezi svatebními páry. Zatím nejvíc párů v novodobé historii České republiky bylo v roce 1992, kdy mělo veselku 990 párů. Poslední únorový den tehdy vyšel na sobotu.



Datum je významné i pro dějiny Československa. V tento den byla v roce 1920 schválená Ústavní listina Československé republiky.