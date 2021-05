Narozeninová oslava v Coloradu v USA skončila masakrem, zemřelo 7 lidí

Podle policie došlo k činu krátce po půlnoci v parku mobilních domů na východní straně Colorado Springs. Strážníci v přívěsu objevili šest mrtvých dospělých a vážně zraněného muže, který však zemřel po převozu do nemocnice, informoval deník Colorado Springs Gazette.

Freddy Marquez, který se zúčastnil večírku se svou ženou a dětmi, ale odešel ještě před střelbou, pro deník uvedl, že všechny oběti byly členy jedné rodiny, která se sešla, aby oslavila narozeniny Marquezovy ženy a jejího bratra. Marquez řekl, že on a jeho žena a čtyři jejich děti zůstali na večírku asi do 22:00, ale potom odešeli, protože jeho žena musela v neděli brzy ráno do práce.

Marquez se ženou šli spát, aniž by měli o rodinné tragédii tušení. Když jeho žena brzy ráno vstala, našla svém mobilu spoustu zmeškaných hovorů. "Je to prostě šílené, není to, co jsme očekávali na Den matek," řekl Marquez. "Nemám slov." Marquez dodal, že jeho žena při střelbě přišla o matku a dva bratry, stejně jako o tři další členy z řad širší rodiny. Celá rodina si byla velmi blízká a často se scházeli k různým oslavám.

Muž podezřelý z této masové vraždy byl přítelem jedné z žen, která při střelbě přišla o život. Podle svědků se střelec oslavy nezúčastnil, přišel pouze zabíjet a potom obrátil zbraň proti sobě a spáchal sebevraždu. Totožnost obětí a podezřelého střelce bude zveřejněna koronerem okresu El Paso na základě oznámení nejbližších příbuzných, uvedla policie.

Suspect and multiple victims found dead in mobile home community in Colorado Springs https://t.co/5foiNwAyBl — Denver Post Breaking (@DenverPostBrk) May 9, 2021

Sousedka Yenifer Reyesová řekla deníku The Denver Post, že ji probudil zvuk několika výstřelů. "Myslela jsem, že je bouřka," řekla Reyesová. "Pak jsem uslyšela sirény." Nedobrovolnými svědky řádění šíleného střelce se stalo i několik dětí. Zasahující policisté je vyvedli z přívěsu a dočasně umístili do jednoho z hlídkových vozů, uvedla svědkyně a dodala, že děti hystericky plakaly. Následně byly umístěny k příbuzným.

"Láme mi to srdce rodinám, které ztratily někoho, koho milují, a dětem, které ztratily své rodiče," uvedl v prohlášení šéf policie v Colorado Springs Vince Niski. Motiv počínání šíleného střelce policisté zatím neznají.

Podle statistik státu Colorado šlo o nejhorší masová střelba od 22. března, kdy střelec zabil v supermarketu Boulder 10 lidí včetně zaměstnanců, nakupujících a jednoho policisty. Šéf policie v Colorado Springs Vince Niski v prohlášení uvedl, že oddělení bylo nedělními vraždami "neuvěřitelně otřeseno".

"To je něco, co doufáte, že se nikdy nestane ve vaší vlastní komunitě, na místě, které nazýváte domovem," řekl. "Když dojde k nevyslovitelným událostem, jako je tahle, není nic, co by bylo možné udělat pro úplné znovuvybudování toho, co bylo ztraceno, nebo nahrazení těch, kteří již nejsou mezi námi."

Colorado Springs s 465 000 obyvateli je po Denveru druhým největším městem v Coloradu. V roce 2015 v něm při oslavách Halloween muž náhodně zastřelil tři lidi, než zemřel při přestřelce s policií. O necelý měsíc později tamtéž muž zabil tři lidi, včetně policisty, a osm dalších zranil při střelbě na klinice plánovaného rodičovství.