Narozeninová zpověď Ivy Janžurové: Často se směju vlastním filmům

"Já jsem si vždycky představovala, že už touhle dobou budu jen tak odpočívat a dívat se na ty svoje filmy, které jsem třeba ještě nikdy neměla možnost vidět. Možná bych měla umět včas odejít, jak se říká. Je to umění. A kdo ví, jestli budu natolik moudrá, abych si ještě užila ten život," svěřila se Iva Janžurová.

Herečka, která se do srdcí diváků zapsala především svým mimořádným komediálním talentem, se i v osmdesáti těší dobrému zdraví. A štáb Života ve hvězdách jí za celou TV Nova popřáli k významnému jubileu. "Já doufám, že ještě chvilinku vydržím. Dokud mě to baví, je to bezvadný, a jakmile herec vleze na jeviště, veškerá bolest je pryč," dodává.

Jak sama říká, není typem člověka, který by se ohlížel zpět a něčeho litoval. Stejně tak ji nebaví vracet se do minulosti a hodnotit se. Mnohdy to za ni stejně udělají diváci a fanoušci. "Je spousta diváků, kteří mi připomínají, co jsem hrála a jak jsem to hrála a já se divím, že to tak bylo," směje se herečka.

Janžurka, jak se legendární herečce přezdívá, je miláčkem národa. Nezapomenutelná byla hned v celé řadě rolí. Například coby Zuzana ze Světáků, Evelyna v komedii Pane, vy jste vdova! nebo Alena Bartáčková z filmu Co je doma, to se počítá, pánové. Celou řadu jejích filmů najdete na portálu VOYO.

Vybrat nejlepší roli by byl pravděpodobně nadlidský úkol, přesto má Iva některé oblíbenější než jiné. "Když se musím rozhodnout, tak třeba říkám, že mám ráda film Drahé tety a já, což nebyla nějaká velká role, ale ten film je mi hrozně milý," zmínila.

Celý národ baví už více než šest dekád. Charismatická herečka má již odmlada nad horním rtem vrásku smíchu. Právě ta se spolu s legendárním smyslem pro humor stala jejím poznávacím znamením. "Já jsem se dřív hrozně kritizovala, když jsem se dívala na svoje filmy. Teď už jsem shovívavější a často se i směju vlastním filmům. Což se nemá, protože je to hanba, ale někdy, když jsem na chalupě, tak si zapnu televizor a náhodou zrovna jde Penzion pro svobodné pány, tak si sednu a koukám," povídá.

V období lockdownu prý propadla sociálním sítím. Moderním technologiím ji učí vnoučata. Kromě virtuální světa se také vrátila na jeviště a začala zkoušet divadelní hru Pusťte mne ven, která měla premiéru v pondělí. Hraje tam se svou dcerou Sabinou Remundovou, ta hru zároveň režíruje.

"Ta koronavirová pauza mi tak napověděla, že ještě nechci mít volno a ležet někde v knihách, kterých mám hromadu naspořených na tu dobu odpočívání. Ale uvidíme, jak to dopadne," řekla Janžurová. Divadelní prkna ani filmový svět tedy prozatím opouštět nehodlá.

"Mě pořád velmi překvapuje, že mě lidi na ulici poznávají, i když jdu takhle z divadla. Většinou když vypadám nejvíc unaveně, tak mě zdraví, dotýkají se mě. Říkají, že mě mají rádi. To je velmi příjemné a já jsem za to vděčná," zakončuje herečka.