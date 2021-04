Narozeniny oslíka či balet? Jak se celebrity bavily během lockdownu

Pořad Život ve hvězdách se zaměřil na to, jak české i světové celebrity během pandemie trávily svůj čas. V reportáži se podívejte na jejich povedená videa. Zpěvák Matěj Ruppert si krátil lockdown baletěním se svou dcerkou. Také své fanoušky pravidelně zásoboval videi imitací cizích jazyků a přízvuků. Nutno podotknout, že to zvládá výborně.

Madonna se v lockdownu zase bavila předěláváním vlastních písní. Například u slavného hitu Vogue změnila text a svým fanouškům tak jasně dala najevo, jak moc jí chybí otevřené restaurace a na co měla zrovna chuť!

V tom, kdo předvede tu nejšílenější stránku své osobnosti, ji ale s přehledem trumfla rapperka Cardi B. V karanténě se pustila do oblíbené hry, stavěla věž z dřevěných kostek. A to by to nebyla Cardi, kdyby to originálně nezakončila. Jindy ji ale srandičky přešly, došlo totiž na nepříjemné testování na koronavirus a i to pro fanoušky natáčela.

Ozzák z Comebacku Martin Dejdar povzbuzoval své fanoušky v době, kdy byl v Česku největší nárůst nakažených za den. A v komentářích mu byli lidé vděční za to, že šíří pozitivní energii. Písní Není nutno se snažil podpořit zdravotníky.

Svým smyslem pro humor je za poslední roky pověstná i herečka Nikol Štíbrová. Fanoušky baví se svou partou 3v1, kterou tvoří spolu s herečkou Veronikou Arichtevou a zpěvačkou Martinou Pártlovou. Ale ani izolace v době pandemie ji nezastavila a videem, jak se i při zavřených fitness centrech udržovat v kondici, pobavila celý internet.

Některé slavné hollywoodské páry točily pospolu. Dívčí idol Justin Bieber v sobě nezapře duši malého kluka. Když zrovna s manželkou Hailey nevymýšlí vlastní sestavičky, hraje ve svém sídle hru země je láva, při které se nikdo nesmí dotknout podlahy. Tak když ho to baví…

Leoš Mareš v kuchyni. Tak to se jen tak nevidí. Ale doba, kterou jsme kvůli koronaviru museli trávit doma, nás holt přivedla k novým koníčkům a aktivitám. A do pečení se pustila i jeho manželka Monika. Ta radost z povedených muffinů rozhodně neskrývala.

I drsňák Arnold Schwarzenegger má citlivou duši. Je totiž milovníkem zvířat a dokonce se rozhodl se svými miláčky trávit karanténu. A dopřával jim tu nejlepší péči. Oslíkovi dokonce uspořádal narozeninovou oslavu. A nechyběla písnička!

