Nárůst nakažených ve světě zrychlil. Přibývá přes 100 tisíc případů denně

Nárůst počtu nakažených koronavirem je podle CNN v posledních zhruba dvou týdnech rychlejší než kdy jindy. V dubnu počet nových případů za jeden den nikdy nepřekročil číslo 100 tisíc. Od 21. května však bylo číslo 100 tisíc nižší pouze pětkrát. Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse byl rekordní nárůst zaznamenán 3. června, kdy během jediného dne přibylo přes 130 tisíc nově nakažených.

Za obrovským nárůstem stojí především regiony Latinské Ameriky a Asie, kde od května případů rychle přibývá, na rozdíl od Severní Ameriky a Evropy, kde je epidemie už na ústupu. V mnoha zemích, které byly významnými ohnisky nákazy, šíření nemoci zpomalilo, včetně Číny, USA, Itálie, Španělska, Velké Británie a Francie.

V Brazílii, Indii, Chile, Kolumbii nebo Jihoafrické republice naopak každé dva týdny počet nakažených vzroste o dvojnásobek. Ještě rychlejší nárůst nyní zaznamenávají státy, kde epidemie zahořela teprve nedávno. V Libyi, Iráku, Ugandě, Mosambiku a na Haiti se počet případů zdvojnásobuje každý den.

"Obáváme se zejména o Střední a Jižní Ameriku, kde v mnoha zemích šíření epidemie zrychluje," prohlásil ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Krizový expert WHO Mike Ryan tvrdí, že tyto dva regiony ještě nedosáhly svého vrcholu. To nejhorší by mělo přijít teprve v červnu a červenci.

Brazílie se se svými 646 tisíci nakažených a 35 tisíci mrtvých dostala na druhé místo nejpostiženějších zemí. Na prvním stále zůstávají Spojené státy, kde jsou už téměř dva miliony případů nákazy. V USA se ale růst výrazně zpomalil, na rozdíl od Brazílie. Situace je vážná i v Mexiku, stát přesto ruší některá opatření. Více se dozvíte v reportáži TV Nova: