NASA chce dostat lidi na Měsíc do pár let, představila plány

NASA představila plán pro vesmírné lety na Měsíc s posádkou, které by měly být odrazovým můstkem pro budoucí mise na Mars. První lidé by se mohli na naši přírodní družici podívat už v roce 2024. Prezident Trump pak podepsal nařízení, podle kterého mohou americké společnosti ve vesmíru těžit suroviny.

V rámci programu Artemis chtějí Spojené státy už za pár let dostat na Měsíc první astronauty. Pro mnohé to tak bude od éry programu Apollo vůbec poprvé, co vyjma historických dokumentů uvidí vystoupit člověka na povrch naší přírodní družice.

Podle NASA je lidstvo po 20 letech, které lidé strávili na nízké oběžné dráze, připraveno udělat další krok v průzkumu vesmíru, Spojené státy nechtějí jen poslat člověka na Měsíc, chtějí tam vybudovat základnu pro dlouhodobé mise.

Kromě samotné lunární základny se počítá s pohyblivou a zároveň obyvatelnou platformou, která umožní astronautům cestovat po Měsíci až na 45 dní. Astronauti by měli mít k dispozici lunární rovery pro pohyb po základně.

Dalším zásadním rozdílem oproti misím Apollo je pak vytvoření další základny na oběžné dráze Měsíce. Přezdívá se jí Gateway (Brána), která má spojovat Zemi s Měsícem. V budoucnu má pak také pomoci při letech na Mars. Podle NASA zabere cesta ze Země k Bráně pět dní.

Nejprve se počítá s tím, že čtyřčlenná posádka stráví několik měsíců v základně na orbitě Měsíce. Následně se mají dva astronauti vydat přímo na povrch, druzí dva zůstanou na stanici.

Prezident Spojených států amerických následně podepsal nařízení, podle kterého mohou americké společnosti těžit ve vesmíru a tyto zdroje využívat.