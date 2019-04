NASA chce opět poslat člověka na měsíc. Podobný plán má i Rusko

Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku chce opět poslat člověka na Měsíc. A to v roce 2024. Vyplývá to z plánu na příštích pět let, který NASA zveřejnila. Podobně ambiciózní plány má i ruský Roskosmos.

Návrat lidstva na Měsíc je podle plánů Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku na dosah ruky. Američané by se po jeho povrchu mohli projít už za pět let. Tamní vědci se totiž rozhodli všechny své plány výrazně zrychlit.

"V první fázi se zaměříme na rychlost. Všechny věci, do kterých jsme chtěli investovat v letech 2025, 2026 nebo 2027, chceme posunout o level výš!" řekl šéf NASA Jim Bridenstine.

NASA nyní úzce spolupracuje se soukromými firmami. S těmi vyvíjí technologie, které astronautům umožní strávit na Měsíci delší dobu. Do konce roku 2020 plánuje umístit na lunární povrch všechny přístroje, které jsou pro pobyt člověka na něm potřeba.

Na Měsíc by se v roce 2024 mohla s americkým astronautem podívat i první žena. "Proč je to všechno důležité? Měsíc už jsme dobyli. Je to nejlepší místo pro práci mimo Zemi. A mohlo by nám to pomoci podívat se i na Mars," dodal Bridenstine.

Na 35. vesmírné konferenci oznámil šéf NASA, že už pracují na vývoji systému, který by dokázal i s lidskou posádkou na povrchu Měsíce úspěšně přistát. Vyslat člověka na Měsíc plánuje i ruský Roskosmos. První ruští kosmonauti by se po jeho povrchu měli projít v roce 2031. O tři roky později by pak měli začít se stavbou základny.