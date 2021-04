NASA opět posunula hranice! Marsovská helikoptéra má za sebou druhý let

NASA udělala další velký krok. Marsovská helikoptéra Ingenuity má za sebou druhý úspěšný let. Tentokrát vystoupala do větší výšky, následně se posunula do strany, otočila se kolem své osy, aby mohla pořídit fotografie, a následně se vrátila bezpečně na povrch planety.

Jet Propulsion Laboratory (JPL) ve čtvrtek odpoledne přišla s další úžasnou zprávou. "Marsovská helikoptéra úspěšně provedla svůj druhý let, během kterého zachytila černobílý obrázek z navigační kamery. Dosáhla také několika nových milníků, letěla výše, vznášela se déle a posunula se do strany," zveřejnila JPL společně s fotografií z druhého letu.

Během prvního letu se Ingenuity dostala do tří metrů, tentokrát byl cíl vyletět do výšky pěti metrů. Tím ale test nekončil, helikoptéra měla za úkol také letět do strany, posunula se o dva metry. Pak se Ingenuity zastavila, otočila se kolem své osy, aby mohla pořídit také barevné fotografie z různých směrů, následně se vrátila do středu přistávací zóny.

Vše se děje automaticky na základě příkazů, které řídící středisko posílá helikoptéře prostřednictvím roveru Perseverance noc před testem.

Ingenuity se poprvé do vzduchu podívala v pondělí, kdy lidstvo poprvé otestovalo dron na jiné planetě. Záběry ze čtvrtečního testu by měly na Zemi dorazit ještě tentýž den.

Na reportáž TV Nova o prvním letu Ingenuity se můžete podívat zde:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.