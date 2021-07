NASA slaví další vesmírný úspěch, důkladně prozkoumala rudou planetu

Robotická sonda Insight, které se často přezdívá geolog rudé planety, poprvé odkryla, jak vypadá Mars uvnitř. Jeho vnitřní strukturu odhalila pomocí měření zemětřesné seismické vlny.

Sonda Insight přistála na rudé planetě 26. listopadu 2018 a její mise byla od počátku jasná, a to dostat se co nejblíže k jádru Marsu a zkoumat ho opravdu do hloubky.

"Sondě Insight trvalo téměř 3 roky, než se jí podařilo změřit zemětřesné seismické vlny a poslat na Zemi dlouho očekávaná data. Z těch vyplývá, že kůra rudé planety je mnohem tenčí, než se původně předpokládalo. Její tloušťka je zhruba 20 až 37 kilometrů. Na Zemi přitom kůra dosahuje do hloubek kolem 100 kilometrů. Pod kůrou Marsu se nachází mohutný plášť, který sahá do hloubky 1560 kilometrů. Zemský plášť má přitom tloušťku skoro dvojnásobnou," uvedl zástupce NASA Bruce Banertd.

Zásadním zjištěním, které sonda vědcům přinesla je také to, že Mars má podle všeho překvapivě gigantické, ale poměrně lehké jádro. Ukázalo se, že je mnohem větší a také kapalnější, než očekávali.