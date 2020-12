NASA vybrala astronauty, kteří poletí na Měsíc. Poprvé tam míří i ženy

NASA oznámila jména 18 astronautů, kteří se chystají na cestu na Měsíc. Americká vláda chce, aby tam přistála sonda s posádkou nejpozději v roce 2024. Přípravy jsou v plném proudu, první testovací let se uskuteční příští rok.

"Mí drazí Američané, představuji vám hrdiny naší budoucnosti, kteří nás zavedou zpátky na Měsíc a ještě dál, než kde je generace Artemis,“ představil astronauty viceprezident USA Mike Pence.

Ve výběr je devět žen a devět mužů, ale jen někteří z nich se dostanou na Měsíc. Člověk tak bude mít na přirozeném satelitu země dalšího muže a velmi pravděpodobně také první ženu.

"Naším cílem je dostat se na měsíc udržitelným způsobem, naučit se jak žít a pracovat v jiném světě, abychom nakonec mohli všechny tyto znalosti vzít s sebou na Mars,“ říká Jim Bridenstine, z NASA.

Už příští rok se v rámci mise Artemis vydá do kosmu bezpilotní loď, která vyšle sondu na cestu kolem Měsíce. V roce 2023 by se k Měsíci měla přiblížit raketa se čtyřmi astronauty. A o rok později by se mohlo přistávat.

Velké plány má i Elon Musk. Test jeho rakety Starship, která má v budoucnu letět na Mars, ale včera skončil výbuchem. Zařízení se nepodařilo při návratu na zem dostatečně zpomalit a při kontaktu se zemí explodovalo. Musk přesto považuje misi za úspěch. "Získali jsme všechna data, která jsme potřebovali! Gratuluji týmu SpaceX, jupí!“ napsal na sociální síti.