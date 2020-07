NASA vyšle na Mars průzkumné vozítko, má hledat známky života

Ve čtvrtek ve 13 hodin a 50 minut středoevropského času má Rover Perseverance velikosti osobního auta vyletět do vesmíru na raketě Atlas 5 z floridského mysu Canaveral.

Jeho cesta na rudou planetu potrvá více než půl roku. Přistát má v kráteru Jezero, který měl podle odborníků v minulosti ideální podmínky pro život.



"Hledáme na Marsu známky života. Nehledáme ale život, který by tam byl v současnosti. Dnes je povrch Marsu příliš chladný a suchý pro jakoukoliv formu života, kterou známe," popsal vědec NASA Kenneth Farley.



Kdyby start zpozdilo špatné počasí nebo technické problémy, musí se uskutečnit nejpozději 15. srpna. Pokud by se to nestihlo, musela by NASA čekat dalších 26 měsíců, než se Země s Marsem opět dostanou do ideální pozice. Největší strach však mají vědci z přistání.



"V jakékoli z těchto misí je doba mezi vstupem do atmosféry a přistáním na povrchu charakterizována, v závislosti na misi, buď jako šest minut hrůzy, nebo sedm minut hrůzy," přirovnal vědec při stanfordské univerzitě Scott Hubbard.



Rover bude vybaven robotickou rukou, 25 kamerami a také mikrofony, které budou na Marsu nahrávat zvuky. Kromě toho s sebou vezme také materiály, které se mají v budoucnu používat na výrobu skafandrů.