Naše vakcína proti Covid-19 je bez vedlejších účinků, hlásí Slováci

"Obrovský úspěch slovenských vědců. Speciální tým odborníků vyvinul úplně nový typ vakcíny, která by měla vyvolat dostatečnou odpověď imunitního systému i u lidí nad 70 let," informuje o pokrocích portál tvnoviny.sk. Výzkumníkům se prý navíc daří látku vyvíjet bez nežádoucích vedlejších účinků.

"Protilátky, které slovenští odborníci vytvořili, úplně zneškodnily živý koronavirus. U myší tato nová vakcína vytvořila vysokou koncentraci protilátek," píše portál.

Slováci už ukončili první fázi předklinických zkoušek. Podařilo se jim zabránit vstupu viru do buněk a jeho rozmnožování. Ostatní vyvíjené vakcíny prý zatěžují imunitní systém víc, ta slovenská je podle tvnovin.sk specificky zaměřená a imunitní systém a díky tomu zasahuje jen to, co opravdu má.

U očkovaných myší se prý ani neprojevily žádné nežádoucí vedlejší účinky. Klinické zkoušky na lidech by měly začít na konci tohoto roku. Do nich se mají výhledově zapojit až tisícovky dobrovolníků.