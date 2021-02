Nasednete do dronu a ten vás odnese jako taxík. To je budoucnost dopravy

Obyvatelé Londýna se mohou těšit na futuristický druh dopravy. V budoucnu by mohli cestovat po městě autonomními drony. Představit si je můžete jako ty normální, jen mnohem větší, do nichž nasednete jako do letadla. Zdá se to jako sci-fi, ale budoucnost je to velmi blízká. Londýn totiž už začal budovat infrastrukturu a první letecký přístav by měl být hotov do konce listopadu letošního roku. Vláda Spojeného království uvolnila na projekt v přepočtu přes 35 milionů korun. Jak takové letiště pro drony bude vypadat, se podívejte na videu.