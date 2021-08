Našli novou páku na podezřelého z únosu Maddie. Takhle ho chtějí dostat

Už přes rok se snaží němečtí kriminalisté usvědčit pedofila Christiana Brücknera z únosu a vraždy Madeleine McCannové. Podezřelý se jim však z vězení, kde sedí za jiné delikty, zatím jenom směje. Jazyk by mu podle detektivů mohl rozvázat přesun do věznice s přísnějším režimem.

Hlavní podezřelý z únosu a vraždy Madeleine McCannové, která beze stopy zmizela před 14 lety v portugalském Algarve, jakékoliv spojení s případem popírá. Christian Brückner dokonce vyšetřovatelům poslal dopis, v němž jejich postup označil za skandální. Kriminalisté dostali nápad, jak prokázat jeho vinu.

Usvědčený pedofil je od loňského roku za mřížemi za znásilnění americké turistky rovněž v Portugalsku. Nedávno ho přesunuli do věznice v Oldenburgu, které se přezdívá německý Alcatraz. Právě přísné podmínky ho mohou přimět k přiznání, domnívají se policisté. Upozornil na to portál The Sun.

"Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že tento přesun byl krok správným směrem, dostanou Christiana Brücknera pod mnohem větší tlak. To ho pak rozmluví," řekl webu zdroj z okolí kriminalistů. A možná se nepletou. Brückner už totiž požádal, aby se mohl vrátit do méně střeženého vězení.

To však policisté, kteří mají případ na starosti, nehodlají dopustit. Jsou v pravidelném kontaktu s vedením věznice. To prý dostalo instrukce, aby to měl Brückner co nejtěžší.

"Stále nepochybují o tom, že má Maddie na svědomí. A jsou si téměř jistí, že se podezřelý jednoho dne neovládne a řekne něco, co bude pro vyšetřování stěžejní," doplnil zdroj. Maddie byly tři roky, když se v roce 2007 vypařila z hotelového apartmá. Její rodiče od té doby vedou nákladnou kampaň, aby na pátrání lidé nezapomněli. Pořád bohužel neúspěšně.

