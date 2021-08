Na tajné služby nikdo nedohlíží, varují experti. Úřad přitom vzniknout může

V Česku podle odborníků chybí nezávislý orgán, který by kontroloval tajné služby a mohl by nahlížet i do takzvaných živých kauz. Přitom už před třemi lety začala platit novela zákona, která jeho zřízení umožňuje. Jako hlavní problém bezpečnostní experti vidí extrémně vysoké nároky na členy a také vládou prý nevhodně zvolené kandidáty. O vznik podobného nezávislého orgánu se snaží i Spojené státy americké.